Hai quyết định gây chú ý của làng giải trí Việt: NSƯT Thành Lộc rời Thiên Đăng, Kaity Nguyễn tạm dừng diễn xuất

SVO - Hai nghệ sĩ thuộc hai thế hệ, hoạt động ở hai lĩnh vực khác nhau nhưng cùng lựa chọn bước chậm lại giữa lúc sự nghiệp vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Chỉ trong ít ngày, showbiz Việt liên tiếp đón nhận hai thông tin khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Một bên là NSƯT Thành Lộc, người được xem là "linh hồn" của sân khấu Thiên Đăng xác nhận khép lại hành trình gắn bó với nơi mình dày công xây dựng. Ở chiều ngược lại, Kaity Nguyễn, gương mặt đang 'phủ sóng' màn ảnh rộng với hàng loạt dự án đình đám, cũng bất ngờ tuyên bố sẽ tạm dừng nhận phim trong thời gian tới.

Hai quyết định dừng lại gây bất ngờ trong showbiz Việt.

Theo chia sẻ của NSƯT Thành Lộc, đây là quyết định đã được ông cân nhắc trong thời gian dài. Nam nghệ sĩ muốn dành cho mình một quãng nghỉ để tái tạo năng lượng và chuẩn bị cho những dự án nghệ thuật mới. Ông cũng nhấn mạnh, việc rời Thiên Đăng không đồng nghĩa với việc chia tay sân khấu, nơi ông đã dành gần như cả cuộc đời để cống hiến.

Điều khiến nhiều khán giả tiếc nuối hơn cả là ngay sau thông báo của NSƯT Thành Lộc, sân khấu Thiên Đăng cũng xác nhận sẽ ngừng hoạt động từ đầu tháng Tám. Chỉ sau ba năm ra đời, nơi đây đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu kịch, với hàng loạt vở diễn được đầu tư công phu và quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi.

Việc nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc rời sân khấu kịch khiến khán giả tiếc nuối.

Trong khi câu chuyện của NSƯT Thành Lộc vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm thì Kaity Nguyễn cũng khiến mạng xã hội xôn xao với quyết định tạm dừng diễn xuất. Xuất hiện tại sự kiện công bố Dự án Phim ngắn CJ 2026, nữ diễn viên cho biết, cô sẽ không nhận thêm các dự án điện ảnh trong giai đoạn 2026 - 2027. Lý do không phải vì muốn rời xa màn ảnh, mà bởi cô muốn chờ đợi những kịch bản thật sự khác biệt và đủ sức truyền cảm hứng để mình quay trở lại.

Sau gần 10 năm hoạt động nghệ thuật, Kaity Nguyễn được xem là một trong những "bảo chứng phòng vé" của điện ảnh Việt. Từ cú hích đầu tiên với Em chưa 18, cô liên tục ghi dấu ấn qua Tiệc trăng máu, Gái già lắm chiêu V, Người vợ cuối cùng, cùng nhiều dự án có doanh thu ấn tượng. Chính vì vậy, việc nữ diễn viên chủ động tạo khoảng lặng giữa lúc tên tuổi đang ở giai đoạn phát triển mạnh khiến không ít người bất ngờ. Tuy nhiên, Kaity khẳng định, đây chỉ là khoảng nghỉ cần thiết để làm mới bản thân, thay vì xuất hiện liên tục với những vai diễn an toàn.

Dù tạm dừng đóng phim, cô vẫn sẽ đồng hành cùng các hoạt động phát triển điện ảnh, đặc biệt là những chương trình hỗ trợ các nhà làm phim trẻ. Với Kaity, đó cũng là cách để tiếp tục sống cùng điện ảnh trong lúc chuẩn bị cho chặng đường mới.