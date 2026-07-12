Vẻ ngoài 'trẻ trung' của U40 Jung Hae In khiến người ta khó tin

SVO - 'Khuôn mặt này có phải là ông già không?', Jung Hae In buông ra một loạt những lời tự nhận xét 'quá đáng'.

Jung Hae In đã chia sẻ những cập nhật về cuộc sống của mình bằng cách đăng tải một số bức ảnh lên mạng xã hội, với lời bình luận vui vẻ tự gọi mình là "Ngài Hae In, vị khách bất ngờ".

Trong ảnh, Jung Hae In mặc áo khoác đen và mỉm cười rạng rỡ trước ống kính. Những đường nét đặc trưng, ​​làn da không tì vết và nụ cười trẻ trung kết hợp lại tạo nên vẻ ngoài khiến người ta khó tin rằng, anh đã 38 tuổi.

Đặc biệt, Jung Hae In đã thể hiện sự duyên dáng thường thấy của mình bằng cách đăng tải một bức ảnh kèm chú thích: "Buổi gặp gỡ người hâm mộ P1Harmony. Khách mời bất ngờ, ngài Hae In" cùng với nhiều biểu tượng cảm xúc.

Người hâm mộ tỏ ra rất hào hứng, bình luận: Anh ấy trông giống sinh viên đại học hơn là người đàn ông trung niên; Tôi không thể tin anh ấy đã 38 tuổi; Người hâm mộ P1Harmony thật sự trúng số độc đắc; Vẻ đẹp trẻ trung của anh ấy vẫn còn nguyên vẹn...

Được biết, Jung Hae In đã xuất hiện với tư cách khách mời bất ngờ tại buổi gặp gỡ người hâm mộ P1Harmony ngày hôm đó và đã có khoảng thời gian ý nghĩa với người hâm mộ. Người ta nói rằng, sự hài hước thân thiện đặc trưng và vẻ ngoài điển trai của anh đã làm cho bầu không khí tại địa điểm càng thêm sôi động.