Anh gặp Argentina: Trận đấu kinh điển lịch sử

SVO - Một chương mới trong một trong những cuộc đối đầu kinh điển nhất lịch sử 'World Cup'. Hai đội sẽ chiến đấu để giành một suất vào trận chung kết.

Trận bán kết kinh điển của World Cup 2026 đã được xác định, và đó sẽ là một trận đấu đậm chất lịch sử. Anh và Argentina sẽ tái ngộ trên sân khấu lớn nhất của bóng đá, hồi sinh một trong những cuộc đối đầu đáng nhớ nhất trong lịch sử World Cup.

Đội tuyển Anh đã giành vé vào vòng bán kết sau khi đánh bại Na Uy 2-1 ở tứ kết, nhờ cú đúp của Jude Bellingham, người một lần nữa nổi lên như cầu thủ 'ngôi sao' của đội nhà tại giải đấu.

Về phía mình, Argentina đã giành được vị trí cuối cùng trong top bốn của giải đấu bằng cách đánh bại Thụy Sĩ với tỷ số 3-1, với các bàn thắng của Alexis Mac Allister, Julián Álvarez và Lautaro Martínez, một kết quả giúp Argentina tiếp tục nuôi hy vọng chinh phục danh hiệu vô địch thế giới mới.

Trận đấu giữa Anh và Argentina là một trong những trận đấu mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử World Cup. Lần chạm trán lớn đầu tiên diễn ra ở vòng tứ kết năm 1966, khi Anh giành được danh hiệu duy nhất của họ, đánh bại đội bóng Nam Mỹ 1-0 tại sân vận động Wembley.

Hai mươi năm sau, một trong những trận đấu đáng nhớ nhất mọi thời đại đã diễn ra. Tại vòng tứ kết World Cup 1986 ở Mexico, Diego Armando Maradona đã ghi bàn thắng gây tranh cãi "Bàn tay của Chúa" và chỉ vài phút sau đó, ghi bàn thắng mà nhiều người cho là bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử World Cup, giúp Argentina giành chiến thắng 2-1.

Cuộc đối đầu lại được khơi dậy tại World Cup 1998 ở Pháp, khi cả hai đội hòa 2-2 ở vòng 16 đội, với Argentina đi tiếp sau khi thắng trên chấm phạt đền.

Chương tiếp theo trong lịch sử đối đầu giữa hai đội bóng này sẽ diễn ra vào lúc 2h sáng ngày 15/7 (giờ Việt Nam), tại sân vận động Mercedes-Benz ở Atlanta.

Với hai đội bóng đã quen tạo nên những trận đấu World Cup khó quên, trận bán kết hứa hẹn sẽ là một trong những điểm nhấn của giải đấu và sẽ xác định đội vào chung kết đầu tiên của World Cup 2026.