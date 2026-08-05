'Tủ lạnh người' xuất hiện ở Nhật Bản

SVO - Giữa đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài ngày này qua ngày khác, một thiết bị được gọi là 'tủ lạnh người' đã xuất hiện ở Nhật Bản, thu hút sự chú ý vì cho phép một người bước vào bên trong để nhanh chóng hạ nhiệt độ cơ thể.

Theo Bloomberg và các nguồn tin khác vào ngày 5/8, nhà sản xuất máy công cụ Nhật Bản Trusco Nakayama đang bán "Do Hiemon Box", một buồng làm mát được thiết kế để mọi người có thể bước vào và hạ nhiệt.

Sản phẩm này là một buồng làm mát di động có kích thước phù hợp với một người lớn. Nó duy trì nhiệt độ bên trong khoảng 15 độ C, và khi bước vào, nó sẽ phun không khí lạnh ở 5 độ C để hạ nhiệt độ cơ thể trong thời gian ngắn.

Sản phẩm được thiết kế đặc biệt để làm mát vùng gáy một cách hiệu quả, và có ghế ngồi kiểu băng dài bên trong để nghỉ ngơi. Một tính năng khác là sản phẩm được trang bị bánh xe, giúp dễ dàng di chuyển đến các công trường hoặc địa điểm tổ chức sự kiện ngoài trời.

Theo công ty, khoảng 200 đơn vị đã được bán kể từ khi ra mắt vào đầu năm nay, với các khách hàng chính bao gồm các công trường xây dựng, sân golf, trường đại học và các cơ sở giải trí. Sau trận động đất ở Kumamoto tuần trước, công ty cũng đã cung cấp những buồng làm mát này cho các nơi trú ẩn sơ tán.

Ông Fumiaki Matsubara - Tổng Giám đốc của Trusco Nakayama cho biết: “Ý tưởng đằng sau sản phẩm này không chỉ đơn thuần là khu vực nghỉ ngơi, mà là không gian được thiết kế để ngăn ngừa tình trạng sức khỏe xấu đi do nắng nóng. Nhu cầu về các sản phẩm có khả năng hạ nhiệt độ cơ thể tại các công trường đã tăng gấp đôi mỗi năm trong những năm gần đây”.

Bloomberg đưa tin rằng, khi các đợt nắng nóng gia tăng ở Nhật Bản, nhu cầu về thiết bị làm mát để ngăn ngừa say nắng cũng tăng theo. Công ty dự báo, nhu cầu sẽ tiếp tục tăng trong tương lai không chỉ tại các công trường xây dựng mà còn ở những nơi tập trung đông người, chẳng hạn như trung tâm mua sắm, lễ hội mùa Hè và sân vận động thể thao.