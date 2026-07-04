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Argentina vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất trước thềm vòng 16 đội 'World Cup'

Ly Ly
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SVO - Argentina, bất chấp chiến thắng đầy kịch tính trước Cape Verde, một lần nữa vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Theo hệ thống Elo, Argentina có 26% xác suất chiến thắng. Pháp và Tây Ban Nha bám sát phía sau, với khoảng cách sít sao: 23,9% cho Pháp và 22,6% cho Tây Ban Nha.

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Hệ thống Elo là một phương pháp xếp hạng toán học ban đầu được phát triển cho cờ vua. Nó hoạt động tương tự trong bóng đá: Mỗi đội có một xếp hạng số tăng lên khi họ thắng và giảm xuống khi họ thua. Điều quan trọng là sự thay đổi phụ thuộc vào đối thủ: Đánh bại Argentina sẽ kiếm được nhiều điểm hơn so với đánh bại Jordan. Dữ liệu đến từ eloratings.net, một trang web nổi tiếng chuyên thống kê và xếp hạng các đội tuyển bóng đá quốc gia nam trên toàn thế giới dựa trên hệ số Elo.

Bảng dự đoán là kết quả của 100.000 lần mô phỏng hoàn chỉnh giải đấu. Trong mỗi lần mô phỏng, tất cả các trận đấu đều được diễn ra với kết quả ngẫu nhiên, được trọng số hóa theo xác suất của mô hình. Nếu Argentina xuất hiện với xác suất 15% vô địch giải đấu, điều đó có nghĩa là họ đã thắng trong 15.000 trong số 100.000 lần mô phỏng đó. Đây không phải là một dự đoán, mà là sự định lượng mức độ khả năng xảy ra của một kết quả này so với kết quả khác dựa trên phong độ hiện tại của các đội.

Ly Ly
#Hệ thống xếp hạng Elo trong bóng đá #Dự đoán kết quả giải đấu World Cup #So sánh Elo và bảng xếp hạng FIFA #Xác suất vô địch dựa trên mô phỏng #Ảnh hưởng của trình độ đội tuyển đến xác suất chiến thắng

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