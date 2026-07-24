Haruka Ayase tham gia 'phiên tòa xét xử quấy rối' đầu tiên của Nhật Bản

Bộ phim First Voice: Our Reverse Trial với sự tham gia của các diễn viên Haruka Ayase, First Summer Uika và Honoka Matsumoto sẽ được công chiếu vào ngày 2/10. Lấy bối cảnh năm 1989, thời kỳ đỉnh cao của nền kinh tế bong bóng, khi những quả cầu gương disco quay cuồng và mọi người đều bị cuốn vào 'cơn sốt', đây là một bộ phim giải trí pháp luật dựa trên câu chuyện có thật, lấy cảm hứng từ trường hợp đầu tiên tại Nhật Bản mà hành vi "quấy rối" được đưa ra xét xử như một "vụ án" tại tòa án.