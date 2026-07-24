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Haruka Ayase tham gia 'phiên tòa xét xử quấy rối' đầu tiên của Nhật Bản

Ly Ly
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Haruka Ayase tham gia 'phiên tòa xét xử quấy rối' đầu tiên của Nhật Bản

SVO - Bộ phim 'First Voice: Our Reverse Trial', dựa trên một câu chuyện có thật từ thời kỳ bong bóng kinh tế, sẽ được phát hành vào tháng 10/2026.

Bộ phim First Voice: Our Reverse Trial với sự tham gia của các diễn viên Haruka Ayase, First Summer Uika và Honoka Matsumoto sẽ được công chiếu vào ngày 2/10. Lấy bối cảnh năm 1989, thời kỳ đỉnh cao của nền kinh tế bong bóng, khi những quả cầu gương disco quay cuồng và mọi người đều bị cuốn vào 'cơn sốt', đây là một bộ phim giải trí pháp luật dựa trên câu chuyện có thật, lấy cảm hứng từ trường hợp đầu tiên tại Nhật Bản mà hành vi "quấy rối" được đưa ra xét xử như một "vụ án" tại tòa án.

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Haruka Ayase sẽ vào vai luật sư Asahi Michiko, một người tốt bụng và dễ tính, thường nhận những vụ án mang lại ít hoặc không có lợi nhuận. Một ngày nọ, một người phụ nữ tên Megumi đến tìm cô để nhờ giúp đỡ sau khi bị quấy rối bất công tại nơi làm việc và bị tước đoạt trách nhiệm. Quyết tâm tìm kiếm công lý, Megumi muốn khởi kiện cả công ty và người giám sát của mình. Cùng nhau, cô và Michiko bắt đầu một cuộc chiến pháp lý chưa từng có trước đây.
Ly Ly
#phim dựa trên câu chuyện có thật của Nhật Bản #bộ phim pháp luật về quấy rối tại nơi làm việc #vai diễn của Haruka Ayase trong phim luật pháp #kỷ niệm 1989 thời kỳ bong bóng kinh tế Nhật Bản #cuộc chiến pháp lý chống quấy rối công sở

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