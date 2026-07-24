Bản ghi âm kinh hoàng ngay trước khi qua đời của Kaylee Hottle gây 'chấn động' cõi mạng

Nữ diễn viên nhí tài năng Kaylđượh Hottle, nổi tiếng với vai diễn Jia trong loạt phim 'bom tấn' Hollywood, Godzilla vs. Kong, đã qua đời trong một tai nạn giao thông thương tâm. Những đoạn ghi âm cứu hộ khẩn cấp hé lộ hoàn cảnh kinh hoàng của vụ tai nạn đã được công bố, khiến người hâm mộ trên toàn thế giới đau lòng.

Theo các báo cáo của truyền thông nước ngoài, trong đó có Page Six, vào ngày 21/7 (giờ địa phương), những giây phút cuối cùng bi thảm của Kaylee Hottle đã được tiết lộ thông qua bản ghi chép các cuộc liên lạc từ ngày hôm đó giữa Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Frederick và các cơ quan cứu hỏa lẫn cứu thương ở Maryland.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h52 phút sáng ngày 21/7 trên một con đường ở Isamsville, Maryland. Một chiếc Honda Accord đời 1995 do một nam thanh niên 19 tuổi điều khiển đã lao ra khỏi đường và đâm vào mương thoát nước, dẫn đến tai nạn xe. Ngay khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, họ khẩn trương báo cáo rằng, phần trước của chiếc xe bị hư hỏng nặng đến mức không thể nhận ra, và chiếc xe đang trong tình trạng nghiêm trọng, bị văng xa khoảng 3 mét (10 feet) khỏi đường và mắc kẹt trong mương thoát nước.

Đặc biệt, bản ghi âm đã ghi lại một cách sống động cuộc đấu tranh đầy xúc động của các nhân viên cứu hộ khi họ tuyệt vọng cố gắng giao tiếp với Kayleigh Hottle, người bị khiếm thính. Các nhân viên đã khẩn cấp yêu cầu những người có khả năng sử dụng ngôn ngữ ký hiệu hoặc những người có ứng dụng dịch thuật trên điện thoại thông minh đến hiện trường, kêu lên: "Chúng tôi rất cần một thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu". Tuy nhiên, người ta xác nhận rằng Kayleigh Hottle đã bất tỉnh trước khi các nỗ lực cứu hộ bắt đầu, càng làm tăng thêm bi kịch.

Hơn nữa, Kayleigh Hottle đang đến thăm một khu vực bên ngoài quê nhà vào thời điểm đó, và người bạn đi cùng cô không biết thông tin liên lạc của gia đình cô, gây khó khăn trong việc xác định danh tính ban đầu. Được biết, các nhà chức trách cứu hộ chỉ có thể liên lạc qua điện thoại với cha cô, Joshua Hottle, rất lâu sau đó.

Khi nghe tin dữ về sự ra đi của con gái, người cha Joshua Hottle đã khiến cả thế giới xúc động rơi nước mắt khi bày tỏ nỗi đau buồn bằng ngôn ngữ ký hiệu trên mạng xã hội: "Tôi được thông báo rằng tim con gái tôi đã ngừng đập khi đang được đưa đến bệnh viện. Tôi đang trên đường đến Maryland để nhận thi thể con bé. Tôi đang lên một chuyến bay mà tôi chưa bao giờ muốn đi trong đời", khiến người đọc đau lòng.

Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát, chạy quá tốc độ được cho là nguyên nhân chính gây ra tai nạn. Người lái xe 19 tuổi đang được điều trị tại một bệnh viện gần đó trong tình trạng ổn định, trong khi một hành khách khác từ chối điều trị tại hiện trường. Kayleigh Hottle đã được đưa đến trung tâm cấp cứu gần đó ngay sau tai nạn nhưng cuối cùng đã tử vong. Sở điều tra tai nạn giao thông của cảnh sát hiện đang điều tra các tình tiết chính xác của vụ tai nạn.

Ở tuổi 18, Kayleigh Hottle, một nữ diễn viên khiếm thính đã trở thành ngôi sao sáng từ khi còn rất trẻ, được biết đến với vai diễn trong phim Godzilla vs. Kong. Cô vươn lên đỉnh cao danh vọng toàn cầu với vai diễn Jia, một cô gái đặc biệt có mối liên hệ với Kong, trong Kong (2021) và Godzilla: The New Empire (2024). Người hâm mộ điện ảnh trên toàn thế giới đang bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước sự việc đau lòng này.