Stray Kids lại mang đến điều gì đó tuyệt vời nữa đây?

Công ty quản lý JYP Entertainment đã lần lượt phát hành hình ảnh teaser cho mini-album mới THIS & THAT của Stray Kids với tông màu xanh bạc hà và phong cách Y2K thông qua các kênh mạng xã hội chính thức của nhóm từ ngày 20 đến 22/7.

Những hình ảnh này kết hợp đạo cụ cổ điển, phong cách kitsch và tông màu xanh bạc hà thời thượng. Các thành viên nhấn mạnh thái độ tự do bằng cách lựa chọn biểu cảm và chuyển động tự nhiên thay vì những tư thế cứng nhắc. Hình ảnh làm nổi bật cá tính riêng của từng thành viên, đồng thời gắn kết họ lại với nhau như một đội, thể hiện “SKZ Core” mà Stray Kids đang theo đuổi.

Nhóm nhỏ tự sản xuất 3RACHA, gồm Bang Chan, Changbin và Han, đã tham gia vào tất cả các bài hát trong album. Album mới gồm tổng cộng tám bài hát, bao gồm ca khúc chủ đề This & That, cũng như RUN IT, After You, FARMING, I Do, Way Out, That Day và This & That (Festival Version).

Các hoạt động trên sân khấu cũng đang tiếp tục với những bổ sung mới. Stray Kids sẽ khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mới của họ, Stray Kids World Tour tại KSPO DOME, một địa điểm trong nhà lớn ở Songpa-gu, Seoul, vào các ngày 25, 26 và 29/7, và ngày 1 và 2/8.

Tiếp theo đó, vào ngày 29 và 30/8, họ sẽ có buổi biểu diễn solo tại Sân vận động Quốc gia Tokyo, đấu trường lớn tiêu biểu của Nhật Bản, trở thành nghệ sĩ nam nước ngoài đầu tiên biểu diễn tại đây. Vào tháng 9/2026, họ sẽ là nghệ sĩ chính tại lễ hội âm nhạc lớn của Brazil, Rock in Rio và STRAYCITY, một lễ hội mới tập trung vào Stray Kids.

Trước đây, Stray Kids đã tích lũy kinh nghiệm biểu diễn tại các sân vận động thông qua chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lớn nhất từ ​​trước đến nay của họ, dominATE, gồm 56 buổi diễn tại 35 khu vực. Họ cũng đã là nghệ sĩ chính tại các lễ hội âm nhạc quốc tế lớn, bao gồm Lollapalooza Paris, Lollapalooza Chicago, British Summertime Hyde Park và The Governors Ball Music Festival.

Mini-album mới, THIS & THAT và ca khúc chủ đề This & That sẽ được phát hành vào ngày 7/8 lúc 1h chiều (giờ Hàn Quốc).