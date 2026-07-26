'Hot YouTuber Mukbang Hàn' gây 'xôn xao' với bức thư xin lỗi viết tay

YouTuber Mukbang Yuno, người gây tranh cãi vì đặt đồ ăn trên máy bay đến 20 lần, đã đăng tải bức thư xin lỗi viết tay.

Trước đó, vào ngày 15/7, Yuno đã đăng tải một video lên kênh YouTube của mình với tiêu đề: "Làm ơn cho tôi 10 gói mì ramen. Vậy một suất ăn hạng thương gia trên máy bay có thể ăn được bao nhiêu?".

Đoạn video được công bố ghi lại cảnh Yunho gọi món trên máy bay tổng cộng 20 lần trong suốt chuyến bay đường dài 15 tiếng, bao gồm salad tôm hùm, cá hồi, ba loại bánh mì, thịt bò hầm kiểu Nga, trái cây, ba loại phô mai, tiramisu trà xanh, mì ramen, bánh mì kẹp croissant, món tráng miệng matcha, đồ ăn nhẹ, gà hầm rượu vang Coq au vin, cơm trộn Bibimbap, cơm bò, bánh mì và bữa sáng.

Sau khi video gây tranh cãi, Yuno đã xóa nó và đăng lời xin lỗi trên kênh YouTube của mình. Tiếp đó, vào ngày 23/7, Yunho đã đăng tải một lời xin lỗi dài viết tay lên Instagram và kênh YouTube của mình: “Tôi xin chân thành gửi lời xin lỗi đến tiếp viên hàng không phụ trách, các hành khách trên cùng khoang máy bay và tất cả những người cảm thấy khó chịu vì đoạn video này. Khi vấn đề được nêu ra lần đầu, tôi đã không thể hoàn toàn chấp nhận và thừa nhận lỗi lầm của mình. Tuy nhiên, sau khi xem lại video gốc và phiên bản đã chỉnh sửa trong vài ngày qua và suy ngẫm về hành động của mình, tôi nhận ra rõ ràng rằng mình đã không đủ chu đáo đối với những người có mặt cùng ở đó và đã vượt quá giới hạn. Không có chỗ cho lời bào chữa, đó hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi. Tôi thành thật muốn gửi lời xin lỗi... Lấy sự việc này làm cơ hội, tôi đã tự nhìn nhận lại không chỉ video này mà còn cả phương pháp quay phim và thái độ của mình từ trước đến nay. Gần đây, vì mong muốn tạo ra những video tốt hơn, tôi nghĩ mình đã dần dần bỏ bê những điều mà tôi cho là quan trọng khi mới bắt đầu làm YouTube. Điều tôi nên cân nhắc trước lượt xem hay giá trị giải trí của video là phải hoàn toàn quan tâm và tôn trọng không gian quay phim và những người có mặt ở đó. Đó là những điều cơ bản, và tôi xin lỗi vì đã bỏ qua chúng. Từ giờ trở đi, tôi sẽ xem xét trước tiên liệu có ai cảm thấy khó chịu trong quá trình quay phim hay không, cũng như tập trung vào việc tạo ra những video chất lượng. Đặc biệt là đối với những nơi công cộng hoặc không gian chung...".

Lời xin lỗi đã thu hút hàng trăm nghìn lượt 'like' và hàng nghìn bình luận ủng hộ việc nhận sai và sửa chữa lỗi lầm của 'hot Youtuber' này, và coi đây cũng là bài học dành cho các Youtuber khác trong quá trình sáng tạo nội dung.