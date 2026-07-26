Seonghyeon của CORTIS trở thành chủ đề 'nóng' tại 'KM Chart Awards 2026'

Seonghyeon của nhóm CORTIS hiện đang phải đối mặt với phản ứng trái chiều vì trang phục của mình tại lễ trao giải 2026 KMA.

Danh sách giải thưởng KM Chart Awards (KMA) 2026: Artist of the Year: TXT Album of the Year: BTS (“ARIRANG”) Song of the Year: MAMAMOO’s Hwasa (“Good Goodbye”) Record of the Year: CORTIS (“GREENGREEN”) Ultimate 12: BTS, Hwasa, TXT, P1Harmony, ZEROBASEONE, RIIZE, NCT WISH, KickFlip, Hearts2Hearts, ALLDAY PROJECT, CORTIS, ALPHA DRIVE ONE Best Male Group: P1HarmonyBest Female Group: Hearts2Hearts New Artist Award: LNGSHOT, ALPHA DRIVE ONE Best Popular Male Group: TXTBest Popular Female Group: UNIS Best Popular Solo Male: TXT’s YeonjunBest Popular Solo Female: aespa’s winter Best Popular Trot Award: Young Tak KM Favorite Icon: UNIS, 82MAJOR KM Next Potential: NEWBEAT, VVUP KM Band Icon: Hi-Fi Un!corn KM Spotlight: MODYSSEY Global Rising Star: LNGSHOT

Ngày 25/7, CORTIS đã xuất hiện tại lễ trao giải 2026 KM Chart Awards' (KMA). Nhóm nhạc tân binh này đã giành được giải thưởng 'Bản thu âm của năm' và mang đến một màn trình diễn thu hút sự chú ý.

Tuy nhiên, nhóm hiện đang trở thành chủ đề 'nóng' vì lựa chọn thời trang không theo khuôn mẫu của mình. Sau khi những bức ảnh về trang phục của Seonghyeon lan truyền trên mạng, cư dân mạng Hàn Quốc hiện đang bày tỏ những ý kiến ​​tiêu cực về sự xuất hiện của CORTIS tại lễ trao giải.

Các thành viên còn lại của CORTIS đều mặc trang phục tương tự, nhưng bộ trang phục của Seonghyeon hiện đang nhận được nhiều phản ứng tiêu cực nhất từ ​​cư dân mạng. Một bức ảnh cụ thể đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều nhất, khi cư dân mạng chỉ trích trang phục của Seonghyeon là "quá xuề xòa" và "không phù hợp với một sự kiện thảm đỏ".

Trang phục của Seonghyeon nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi, khi cư dân mạng chia sẻ những lời chỉ trích về vẻ ngoài giản dị của anh: Anh ấy nên ăn mặc chỉnh tề hơn một chút... vì đây là lễ trao giải...; Trông giống như trang phục của một người nông dân quê; Trang phục để đi trồng lúa ngoài đồng; Trông như 'ông chú' trung niên; HYBE chắc hết tiền rồi; Stylist của họ có phải là anti-fan không?; Sao lại cho họ mặc như vậy đến lễ trao giải?; Tôi thực sự thích CORTIS, nhưng nói thật... tôi chỉ ước họ ăn mặc đẹp hơn cho các lễ trao giải; Thật ra, tôi ước các thần tượng nữ cũng được ăn mặc như thế này. Nó khiến tôi nghĩ rằng các thần tượng nam được ăn mặc thoải mái hơn; Trông giống như quần áo mặc đi làm đồng. Ông tôi cũng mặc y như vậy khi đi hái dưa chuột; Cái gì thế này? Giống như thời trang 'chợ cá' vậy...; Ý tưởng trang phục có phải là 'vừa quay xong một chương trình tạp kỹ nông thôn' không?; Họ thực sự cần chọn đúng thời điểm và địa điểm cho kiểu trang phục này...