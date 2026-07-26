'3 ông chú đeo kính' nhường bước lại cho 'Tình yêu trên thực đơn'

SVO - 'Agent Kim Reactivated' kết thúc ở vị trí số 1 về tỷ lệ người xem, trong khi 'Love On The Menu' ra mắt với khởi đầu đầy hứa hẹn.

Vào ngày 25/7, bộ phim Đặc vụ Kim tái khởi động đã kết thúc thành công hành trình của mình với tư cách là bộ phim truyền hình được xem nhiều nhất năm 2026. Theo Nielsen Korea, tập cuối cùng của loạt phim ăn khách này đạt tỷ lệ người xem trung bình toàn quốc là 23,0%, chỉ thấp hơn một chút so với mức cao nhất mọi thời đại là 23,1% của tuần trước.

So Ji Sub đã đăng tải một số bức ảnh chụp trên phim trường 'Đặc vụ Kim tái khởi động' lên mạng xã hội của mình, kèm theo một lời nhắn ngắn gọn: "Tôi rất biết ơn và hạnh phúc". Bộ phim đã kết thúc một cách ấn tượng với tập cuối đạt tỷ lệ người xem toàn quốc là 23,0% (Nielsen Korea) và là tỷ lệ người xem cao nhất từ ​​trước đến nay. Tỷ lệ người xem tức thời cao nhất đạt 27,1%, lập kỷ lục mới về tỷ lệ người xem cao nhất cho một bộ phim truyền hình ngắn tập phát sóng năm 2026. So Ji Sub đã chia sẻ suy nghĩ về cái kết của bộ phim thông qua công ty quản lý 51K của mình: "Tôi chân thành cảm ơn đạo diễn, biên kịch và tất cả các thành viên đoàn làm phim đã kiên trì ở lại trường quay bất chấp thời tiết lạnh giá. Tôi cũng cảm ơn các diễn viên mà tôi đã làm việc cùng và những khán giả đã yêu thích bộ phim. Tôi sẽ luôn ghi nhớ sự ủng hộ của các bạn và đền đáp lại bằng những tác phẩm tốt hơn nữa".

Đặc vụ Kim tái khởi động không chỉ kết thúc chuỗi thành tích hoàn hảo ở vị trí số 1 bằng cách giữ vững vị trí dẫn đầu trong khung giờ phát sóng của mình trong cả 10 tập, mà còn một lần nữa trở thành chương trình được xem nhiều nhất trong tất cả các thể loại phát sóng trong tuần này.

Trong khi đó, bộ phim truyền hình mới của KBS 2TV, Love On The Menu (Tình yêu trên thực đơn) đã ra mắt với tỷ lệ người xem trung bình toàn quốc là 11,7% cho tập đầu tiên. Bộ phim tình cảm mới với sự tham gia của Ha Seok Jin và Hani của EXID là chương trình được xem nhiều thứ hai vào thứ Bảy, chỉ đứng sau tập cuối của Đặc vụ Kim tái khởi động.

Bộ phim The Husband của đài KBS 2TV khởi đầu nửa sau mùa phát sóng với tỷ lệ người xem trung bình toàn quốc là 4,8%, trong khi The Apartment Job của đài JTBC giảm xuống mức thấp kỷ lục 4,1% ở tập thứ năm.

Cuối cùng, Spooky in Love của đài tvN đứng đầu khung giờ phát sóng trên tất cả các kênh truyền hình cáp với tỷ lệ người xem trung bình toàn quốc là 4,4% ở tập thứ ba.