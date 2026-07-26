Vương Anh Tú: 'Ngọn lửa đam mê nghệ thuật trong tôi sẽ không bao giờ tắt'

SVO - 14 Casper và Vương Anh Tú là hai nghệ sĩ nói lời chia tay chương trình 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'. Cả hai lần đầu bộc bạch những tâm sự chưa từng tiết lộ với công chúng.

Với kết quả chung cuộc tập này, Nhà Soạn Nhạc (top 1 bảng Hắc Mã) cùng Nhà Làm Mạnh (top 1 bảng Bạch Mã) là hai đội thi duy nhất bảo toàn trọn vẹn lực lượng tiến thẳng vào Công diễn tiếp theo.

Chung cuộc, hai 'anh tài' phải nói lời chia tay chương trình đầu tiên là 14 Casper (Nhà Ngoại Ô) và Vương Anh Tú (Nhà Hoa Lửa).

Bộc bạch trong khoảnh khắc chia tay đầy lưu luyến, 14 Casper chia sẻ: “Hành trình tuy ngắn ngủi chưa đủ để nhìn thấy trọn vẹn những thay đổi của bản thân. Tôi cảm nhận rõ, mình đã tháo bỏ được rất nhiều rào cản để trở nên tự tin hơn".

Nam ca sĩ xúc động nói thêm: "Rời khỏi đây, món quà vô giá nhất tôi mang theo chính là tình cảm của tất cả anh em. Cả đời tôi luôn phải là người anh gánh vác trách nhiệm. Nhưng tại nơi đây, tôi lần đầu tiên cảm nhận được sự cưng chiều và yêu thương từ mọi người. Mọi kỷ niệm và ký ức đẹp đẽ này tôi sẽ ghi nhớ mãi".

'Hitmaker' Vương Anh Tú cũng trải lòng về chặng đường đã qua: “Trải qua nhiều biến cố trong nghề lẫn cuộc sống, tôi hiểu rằng dù bắt đầu hay kết thúc, ngọn lửa đam mê nghệ thuật trong tôi sẽ không bao giờ tắt. Ngay từ những ngày đầu bước vào chương trình, tôi từng cảm thấy khá ngợp. Thế nhưng, qua khoảng thời gian gắn bó, sẻ chia và chứng kiến khoảnh khắc mọi người ôm nhau khóc khi chia tay, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã vượt qua được chính mình và gặt hái những giá trị vô cùng ý nghĩa".