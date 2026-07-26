Danielle đứng trước khoản bồi thường 24 triệu đôla Mỹ

SVO - Những tranh cãi về vai trò của cựu CEO ADOR, Min Hee Jin, lại nổi lên trong phiên điều trần mới nhất của vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại 24 triệu đô la Mỹ (khoảng 33 tỷ won) của ADOR chống lại cựu thành viên NewJeans, Danielle và Min Hee Jin.

Tòa án quận trung tâm Seoul đã tổ chức phiên điều trần thứ tư trong vụ kiện dân sự, trong đó cả hai bên đều trình bày những quan điểm khác nhau về cách tính toán thiệt hại.

Công ty quản lý ADOR lập luận rằng lợi nhuận bị mất nên được ước tính dựa trên sự tăng trưởng của NewJeans từ khi ra mắt vào tháng 7/2022 đến tháng 6/2024, sử dụng giai đoạn từ tháng 11/2024 đến tháng 11/2025 làm cơ sở để tính toán thiệt hại. Công ty này khẳng định rằng tài sản trí tuệ và giá trị thương mại của NewJeans đã được khẳng định trong cả công ty và tập đoàn, có nghĩa là việc thay đổi nhà sản xuất sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến việc tính toán.

Nhóm pháp lý của Danielle và đại diện của Min Hee Jin không đồng ý, cho rằng doanh thu tạo ra khi Min Hee Jin giữ vai trò nhà sản xuất không nên được sử dụng làm chuẩn mực sau khi cô rời đi. Họ lập luận rằng bất kỳ đánh giá thiệt hại nào cũng phải tính đến thời gian và chi phí cần thiết để tuyển dụng nhà sản xuất thay thế và thiết lập hệ thống sản xuất mới, cũng như sự gián đoạn kinh doanh do quá trình chuyển đổi đó gây ra.

Vụ việc cũng đã gây ra nhiều tranh luận bên ngoài tòa án. Một số nhà quan sát cho rằng việc nhấn mạnh sự vắng mặt của Min Hee Jin như một yếu tố then chốt ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của NewJeans có thể làm suy yếu tính độc lập và giá trị thương hiệu của tập đoàn, ngay cả khi lập luận này chỉ nhằm mục đích giảm thiểu thiệt hại tiềm tàng.

Trong khi đó, NewJeans gần đây đã bắt đầu hoạt động trở lại chính thức. Để kỷ niệm 4 năm ngày ra mắt, các thành viên Minji, Hanni, Haerin và Hyein đã phát hành một loạt nội dung chính thức, báo hiệu sự trở lại của nhóm sau một thời gian dài tạm nghỉ.

Nội dung kỷ niệm 4 năm ngày ra mắt của họ, thu hút khoảng 10 triệu lượt thích chỉ trong một ngày, một lần nữa chứng minh sức hút khổng lồ của thương hiệu NewJeans. Tuy nhiên, thử thách thực sự đối với NewJeans bắt đầu từ bây giờ. Liệu sự trở lại của họ có thành công vượt xa sự cường điệu nhất thời hay không phụ thuộc vào các sản phẩm âm nhạc trong tương lai và việc khôi phục niềm tin của công chúng. Liệu NewJeans có thể vượt qua ba thách thức lớn: sự vắng mặt của Daniel, môi trường sản xuất thay đổi, sự mệt mỏi do cuộc tranh chấp kéo dài và một lần nữa đứng vững ở trung tâm của K-pop?

Tòa án dự kiến ​​sẽ nhận được báo cáo thẩm định đầu tiên của chuyên gia trước ngày 10/9, trước khi cho phép cả hai bên nộp thêm ý kiến. Phiên điều trần tiếp theo được lên lịch vào ngày 22/10.

Vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại là một phần của tranh chấp pháp lý rộng hơn giữa ADOR và các thành viên cũ của NewJeans. Trước đó, ADOR đã đệ đơn kiện yêu cầu xác nhận tính hợp lệ của các hợp đồng độc quyền của nhóm, cùng với lệnh cấm các thành viên theo đuổi các hoạt động độc lập trước khi có phán quyết cuối cùng. Tòa án đã phán quyết có lợi cho ADOR trong cả thủ tục lệnh cấm và phán quyết sơ thẩm.