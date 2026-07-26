'I Play Rocky' tái hiện quyết định mạo hiểm đã đưa Sylvester Stallone lên hàng 'siêu sao'

Câu chuyện làm nên lịch sử của bộ phim Rocky gắn liền với Sylvester Stallone sẽ được tái hiện trong bộ phim tiểu sử I Play Rocky của đạo diễn Peter Farrelly. Để kể lại hành trình ấy, Farrelly đưa khán giả trở về thời điểm Rocky trở thành một hiện tượng, bắt đầu từ quyết định của Stallone chỉ đồng ý bán kịch bản nếu chính ông được giao vai chính.

Trong trailer của I Play Rocky, Stallone – do Anthony Ippolito thủ vai, mang kịch bản mà ông viết chỉ trong ba ngày đến giới thiệu với các nhà sản xuất. Dù được đề nghị trả số tiền rất lớn để mua kịch bản, Stallone vẫn kiên quyết không nhượng bộ. Cuối cùng, các nhà sản xuất chấp nhận yêu cầu của ông và giao vai chính quyết định đã làm thay đổi cuộc đời nam diễn viên. Nhà sử học điện ảnh Dwight Cleveland nhận định: "Đó là điều chưa từng có vào thời điểm ấy, đặc biệt đối với một người có hoàn cảnh tài chính vô cùng khó khăn như Stallone. Giống như nhân vật Rocky, Stallone tin tưởng tuyệt đối rằng câu chuyện của mình sẽ thành công, nên ông kiên định với lập trường của mình vì biết đây là cơ hội để trở thành 'ngôi sao', không chỉ với tư cách diễn viên mà còn là một biên kịch. Ông không chấp nhận nhường cơ hội đó cho người khác rồi bị bỏ lại mà không có tiếng nói ở Hollywood. Điện ảnh phản ánh thân phận con người và trong trường hợp này, điều đó hoàn toàn xuất phát từ trái tim".

Tisha Morris, luật sư chuyên về lĩnh vực giải trí tại Legacy Arts Law, nhận định: "Quyết định của Stallone là điều cực kỳ hiếm thấy. Hầu hết những biên kịch lần đầu bán kịch bản đều được kỳ vọng sẽ nhận tiền và từ bỏ quyền quyết định ai sẽ được giao vai diễn.Về mặt pháp lý, Stallone có thể giữ lại kịch bản và đưa ra điều kiện này vì ông là chủ sở hữu bản quyền. Tuy nhiên, rủi ro là các nhà sản xuất có thể đơn giản từ bỏ thương vụ, khiến ông vừa không bán được kịch bản, vừa không có cơ hội thực hiện bộ phim. Thực chất, ông đã đặt cược toàn bộ giá trị thương mại của kịch bản vào chính khả năng diễn xuất của mình".

Marc Simon, luật sư chuyên về lĩnh vực giải trí tại Fox Rothschild ở New York cho biết: "Việc Stallone kiên quyết không nhượng bộ là một trong những ví dụ được nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử Hollywood về việc một tài năng vô danh từ chối khoản tiền có thể thay đổi cuộc đời để giữ vững nguyên tắc của mình. Khi đó, Stallone là một diễn viên vô danh, mới chỉ đảm nhận vài vai diễn rất nhỏ. Hai nhà sản xuất Robert Chartoff và Irwin Winkler muốn mua đứt kịch bản của ông. Theo nhiều nguồn tin, mức giá được nâng lên tới 360.000 đôla Mỹ, đồng thời họ dự định mời những ngôi sao như Ryan O'Neal, Burt Reynolds hoặc James Caan vào vai chính. Nếu quy đổi theo giá trị hiện nay, số tiền đó tương đương hơn 2 triệu đôla Mỹ. Stallone đã đặt cược tất cả để được đảm nhận vai chính trong bộ phim, một vai diễn mà không ai muốn giao cho ông. Ông sở hữu kịch bản và chấp nhận đánh đổi tất cả vì cơ hội mong manh ấy. Cũng giống như chính Rocky, Stallone đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử điện ảnh và văn hóa đại chúng. Một di sản sẽ còn mãi".

Theo Marc Simon, việc các nhà sản xuất cuối cùng chấp nhận điều kiện của Stallone là quyết định mang lại lợi ích cho cả hai bên: "Về mặt tài chính, việc Stallone kiên quyết đảm nhận vai chính đi kèm với việc ông chấp nhận mức thù lao và phí chuyển nhượng bản quyền thấp hơn đáng kể, qua đó giúp giảm rủi ro ngân sách của bộ phim trong bối cảnh Rocky được thực hiện với kinh phí khiêm tốn, khoảng 1 triệu đôla Mỹ. Nhờ vậy, bài toán tài chính trở nên dễ chấp nhận hơn đối với hãng United Artists, vốn vẫn còn dè dặt khi giao vai chính cho một diễn viên vô danh".

Ra mắt năm 1976, Rocky trở thành một trong những câu chuyện thành công kiểu "kẻ yếu vươn lên" nổi tiếng nhất trong lịch sử Hollywood. Bộ phim kể về Rocky Balboa, một võ sĩ quyền Anh vô danh ở Philadelphia, bất ngờ có được cơ hội ngàn năm có một để đối đầu với nhà vô địch hạng nặng Apollo Creed. Được sản xuất với kinh phí khiêm tốn, Rocky gặt hái thành công vang dội cả về chuyên môn lẫn doanh thu. Bộ phim nhận 10 đề cử Oscar, trong đó có các hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Kịch bản gốc xuất sắc nhất dành cho Sylvester Stallone, đồng thời giành ba tượng vàng Oscar gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất cho John G. Avildsen và Dựng phim xuất sắc nhất.

Thành công của Rocky đã mở đường cho một trong những loạt phim thành công nhất lịch sử điện ảnh, đồng thời đưa nhân vật Rocky Balboa trở thành một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất trên màn ảnh.

Amazon dự kiến phát hành I Play Rocky vào tháng 11/2026. Theo các nguồn tin, Sylvester Stallone không tham gia vào quá trình thực hiện bộ phim tiểu sử này. Chia sẻ với The Playlist, Stallone cho biết: "Tôi rất bất ngờ khi đọc được thông tin về bộ phim. Tôi hoàn toàn không liên quan đến dự án này".

Trong I Play Rocky, Anthony Ippolito đảm nhận vai Sylvester Stallone, còn AnnaSophia Robb vào vai Sasha Czack, người vợ đầu tiên của ông. Dàn diễn viên còn có Stephan James, Matt Dillon và P. J. Byrne.