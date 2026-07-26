Kihyun của MONSTA X mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu

Kihyun của MONSTA X đang mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu với việc phát hành phiên bản tiếng Anh của ca khúc chủ đề mới nhất, So Good.

Được phát hành vào ngày 7/7, với tư cách là ca khúc chủ đề của mini album thứ hai BORDERLINE, So Good là một bài hát rock được thúc đẩy bởi phần nhạc cụ guitar dần dần tăng cường và giọng hát truyền cảm của Kihyun. Ca khúc nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ những nốt cao vút và năng lượng 'bùng nổ' ở nửa sau.

Sau khi phát hành, BORDERLINE đã thu hút sự chú ý từ Forbes, tạp chí mô tả album là một tác phẩm "truyền tải sự đồng cảm và cộng hưởng thông qua hành trình khám phá bản thân đích thực hơn là tìm kiếm câu trả lời đúng" .Tạp chí này cũng nhấn mạnh sự đa dạng trong âm nhạc của Kihyun, ghi nhận khả năng của anh ấy trong việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa alternative rock, pop rock, R&B và âm thanh ban nhạc hiện đại.

Album cũng đạt được thành công trên phạm vi quốc tế. Nó đạt vị trí thứ 21 trên bảng xếp hạng album iTunes toàn cầu và đứng đầu bảng xếp hạng 100 album K-pop hàng đầu của iTunes tại 5 quốc gia, bao gồm Úc, Phần Lan và Hà Lan. Nó cũng lọt vào top 5 tại 12 quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Brazil, Canada, Đức, Ấn Độ, Nhật Bản và Mexico.

Kihyun cũng đã quảng bá ca khúc So Good trên các chương trình âm nhạc trong hai tuần qua, nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ nhờ giọng hát live ổn định và màn trình diễn giàu cảm xúc.

Phiên bản tiếng Anh được kỳ vọng sẽ giúp Kihyun tiếp cận được nhiều khán giả quốc tế hơn. Trong khi vẫn giữ nguyên tinh thần của bản gốc, phiên bản mới có lời tiếng Anh hoàn toàn khác, mang đến một cách diễn giải mới mẻ cho cùng một giai điệu: "Tôi rất vui mừng cuối cùng cũng có thể chia sẻ phiên bản tiếng Anh của So Good. Khi lần đầu nghe bản demo gốc, tôi thực sự yêu thích giai điệu của nó và muốn chia sẻ một phiên bản của cảm giác đó. Mặc dù có cùng giai điệu, nhưng lời bài hát kể một câu chuyện hoàn toàn khác, vì vậy tôi nghĩ các bạn sẽ cảm nhận được một bầu không khí và sức lực khác biệt. Tôi hy vọng các bạn cũng sẽ dành nhiều tình cảm cho phiên bản tiếng Anh này. Cảm ơn các bạn!".

Trong khi đó, MONSTA X hiện đang trong chuyến lưu diễn 2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS] và dự kiến ​​​​sẽ đến Bắc Mỹ vào tháng Mười.