Kim Go Eun hứa trở thành 'tiền bối tốt', Park Hae Soo nhận được niềm vui nhân đôi

Park Hae Soo đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình cho màn trình diễn đầy chiều sâu của mình trong vai thám tử Kang Tae Joo trong bộ phim The Scarecrow, khi thể hiện một nhân vật mà nỗi đau và lòng tốt cùng tồn tại. Với diễn xuất tinh tế, giàu cảm xúc và sự hiện diện sâu sắc, anh đã vượt qua các ứng cử viên nặng ký như Kim Woo Bin, Park Ji Hoon và Hyun Bin để mang về giải thưởng "Nam diễn viên xuất sắc nhất". Sau khi được xướng tên là người chiến thắng, Park Hae Soo bày tỏ sự xúc động tột cùng: "Tôi rất biết ơn khi được đứng trước các diễn viên và các bậc tiền bối trong các chương trình giải trí mà tôi kính trọng và yêu mến".
Đặc biệt, Park Hae Soo đã nhận được tràng vỗ tay từ khán giả vào cuối bài phát biểu nhận giải của mình bằng cách tiết lộ một số tin vui: "Con thứ hai của chúng tôi sẽ chào đời vào tháng tới. Con trai tôi được đặt tên là 'Chukbok' (Phước lành), và dường như thằng bé luôn mang đến phước lành. Gửi tới người vợ yêu quý của tôi, chắc hẳn cô ấy đang run rẩy hơn ở nhà, nhưng tôi biết ơn cô ấy vì đã luôn ở bên cạnh tôi mỗi khi tôi cảm thấy lo lắng và căng thẳng. Bố đã thắng giải. Bố cũng yêu các con".
Bài phát biểu nhận giải của Park Hae Soo, kết hợp niềm vui chiến thắng giải "Nam diễn viên xuất sắc nhất" với sự háo hức chờ đón đứa con thứ hai sắp chào đời, đã nhận được những lời chúc mừng và tràng vỗ tay nhiệt liệt từ khán giả.
Kim Go Eun đã mang về nhà giải thưởng lớn. Cô xúc động rơi nước mắt: "Tôi sẽ trân trọng giải thưởng này như một phần thưởng cho những nỗ lực mà tôi đã bỏ ra trong các bộ phim vừa qua. Lúc này, tôi nghĩ đến rất nhiều diễn viên tiền bối đã từng làm việc cùng tôi. Tôi rất may mắn được làm việc với những bậc tiền bối tuyệt vời như vậy, được noi theo họ và học hỏi từ họ. Tôi hy vọng một ngày nào đó mình sẽ trở thành một tiền bối tốt".
Kết quả giải thưởng Rồng Xanh 2026:
Best New Actor: Kim Jae Won (Yumi’s Cells 3).
Best New Actress: Jeon So Young (If Wishes Could Kill).
Popular Star Awards: Go Youn Jung, Byeon Woo-seok, Yoo Jae-suk, Lee Soo-ji.
OST Popularity Award: Sad Saltiness by An Yu-jin (The Legend of Kitchen Soldier).
Best Supporting Actor: Yoon Kyung Ho (The Legend of Kitchen Soldier)
Best Supporting Actress: Park Bo-kyung (The Art of Sarah).
Best Male Entertainer: Joo Woo-jae (Screwballs 4).
Best Female Entertainer: Jung Yi-rang (Dabang Sisters).
Best Male Entertainer (Top Excellence Award): Kim Won-hun (SNL Korea 8).
Best Female Entertainer (Top Excellence Award): Kim Sook (Screwballs 4).
Best Actor: Park Hae Soo (The Scarecrow).
Best Actress: Shin Hae Sun (The Art of Sarah).
Best Entertainment Program: Better Late than Singlem
Best Drama: The Legend of Kitchen Soldier.
2026 Blue Dragon’s Choice (Daesang aka Grand Prize): Kim Go Eun (You and Everything Else).