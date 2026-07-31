Kim Go Eun hứa trở thành 'tiền bối tốt', Park Hae Soo nhận được niềm vui nhân đôi

SVO - Kim Go Eun đã giành giải thưởng lớn danh giá và Park Hae Soo vừa nhận được niềm vui nhân đôi khi giành giải 'Nam diễn viên xuất sắc nhất' cho phim 'The Scarecrow' tại Lễ trao giải Phim truyền hình 'Rồng Xanh' lần thứ 5, tiếp theo là tin vui anh sắp làm cha lần thứ hai.

Park Hae Soo đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình cho màn trình diễn đầy chiều sâu của mình trong vai thám tử Kang Tae Joo trong bộ phim The Scarecrow, khi thể hiện một nhân vật mà nỗi đau và lòng tốt cùng tồn tại. Với diễn xuất tinh tế, giàu cảm xúc và sự hiện diện sâu sắc, anh đã vượt qua các ứng cử viên nặng ký như Kim Woo Bin, Park Ji Hoon và Hyun Bin để mang về giải thưởng "Nam diễn viên xuất sắc nhất". Sau khi được xướng tên là người chiến thắng, Park Hae Soo bày tỏ sự xúc động tột cùng: "Tôi rất biết ơn khi được đứng trước các diễn viên và các bậc tiền bối trong các chương trình giải trí mà tôi kính trọng và yêu mến".

Park Hae Soo: "Khi làm việc trong 'The Scarecrow', tôi đã gặp một nhân vật trưởng thành hơn, không chỉ đơn thuần là một diễn viên và điều này đã truyền cảm hứng cho tôi. Đó là một dự án mà tôi có thể nỗ lực để trở thành một người tốt hơn trên phim trường. Tôi biết ơn đạo diễn và biên kịch vì đã tạo ra một dự án sâu sắc và nặng nề như vậy với nhiều khó khăn. Tôi nghĩ rằng sự an ủi chân thành đã được truyền tải đến người xem.Tôi đã làm việc trên phim trường với những diễn viên thực sự tuyệt vời. Không có gì làm cho cuộc sống đáng sống hơn thế. Tôi biết ơn các nhân viên đã ở bên cạnh tôi, thay quần áo hai lần dưới trời nắng. Tôi tin rằng tất cả là nhờ họ. Trên hết, tôi muốn dành giải thưởng này cho tiền bối Lee Hee Jun, diễn viên xuất sắc nhất trong lòng tôi, người đã giúp đỡ tôi rất nhiều".

Đặc biệt, Park Hae Soo đã nhận được tràng vỗ tay từ khán giả vào cuối bài phát biểu nhận giải của mình bằng cách tiết lộ một số tin vui: "Con thứ hai của chúng tôi sẽ chào đời vào tháng tới. Con trai tôi được đặt tên là 'Chukbok' (Phước lành), và dường như thằng bé luôn mang đến phước lành. Gửi tới người vợ yêu quý của tôi, chắc hẳn cô ấy đang run rẩy hơn ở nhà, nhưng tôi biết ơn cô ấy vì đã luôn ở bên cạnh tôi mỗi khi tôi cảm thấy lo lắng và căng thẳng. Bố đã thắng giải. Bố cũng yêu các con".

Bài phát biểu nhận giải của Park Hae Soo, kết hợp niềm vui chiến thắng giải "Nam diễn viên xuất sắc nhất" với sự háo hức chờ đón đứa con thứ hai sắp chào đời, đã nhận được những lời chúc mừng và tràng vỗ tay nhiệt liệt từ khán giả.

Trong khi đó, Shin Hye Sun, người giành giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" đã không khỏi bất ngờ: "Tôi thực sự không ngờ tới điều này. Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để trở thành một diễn viên có thể mang đến những màn trình diễn tốt hơn nữa trong tương lai".

Kim Go Eun đã mang về nhà giải thưởng lớn. Cô xúc động rơi nước mắt: "Tôi sẽ trân trọng giải thưởng này như một phần thưởng cho những nỗ lực mà tôi đã bỏ ra trong các bộ phim vừa qua. Lúc này, tôi nghĩ đến rất nhiều diễn viên tiền bối đã từng làm việc cùng tôi. Tôi rất may mắn được làm việc với những bậc tiền bối tuyệt vời như vậy, được noi theo họ và học hỏi từ họ. Tôi hy vọng một ngày nào đó mình sẽ trở thành một tiền bối tốt".

Kim Go Eun: "Tôi chưa bao giờ xem nhẹ công việc của mình. Đó là lý do tại sao tôi luôn cố gắng tiếp cận mọi dự án với sự chân thành, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm.Tôi sẽ nỗ lực hết mình để các bạn tiếp tục muốn khám phá những khía cạnh mới của tôi với tư cách là một diễn viên và khơi gợi sự tò mò của các bạn. Vì vậy hãy tìm kiếm tôi và cho tôi những cơ hội"﻿.

'Ông chú đeo kính' Yoon Kyung Ho đã giành giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" không giấu nổi xúc động: "Thực sự không thể tin được. Tôi đến đây với tâm trạng muốn vỗ tay vì đó là những diễn viên tuyệt vời lắm. Việc đến đây để tận hưởng việc được đề cử cùng với họ như là một lễ hội. Ở phòng chờ, anh Jeon Hyun Moo nói 'tôi hy vọng có tin tốt', rồi tôi nói 'nếu người khác nhận giải, thì dù là đùa cũng xin gọi tên tôi một lần'. Tôi thực sự tưởng là đùa. Xin lỗi. Tôi thực sự ngu ngốc quá. Cảm ơn các khán giả. Đây là một giải thưởng mà tôi không thể nhận được một mình. Nhờ có các đồng nghiệp cùng làm việc mà giải thưởng này mới có thể đến được với tôi. Bắt đầu từ Park Ji Hoon người nấu cơm, cảm ơn tất cả các diễn viên, đạo diễn, biên kịch và những người liên quan".

Kim Jae Won rơi nước mắt còn Jeon So Young nở nụ cười tự tin, giành giải "Nam/Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải 'Rồng Xanh' lần thứ 5.