Sự thật cuối cùng nào cho 'ông hoàng phòng vé' Hwang Jung Min?

SVO - Cuộc tranh cãi về sự thật đã bước sang giai đoạn mới khi người tố cáo A, người bị kiện vì quấy rối nam diễn viên Hwang Jung Min, bác bỏ các thông tin trên truyền thông.

A đã đưa ra những lời giải thích và phản bác chi tiết trong hai dịp riêng biệt liên quan đến bài báo của tờ Dispatch về những cáo buộc và hành vi không đúng mực đối với Hwang Jung Min.

Đầu tiên, A, người tiết lộ rằng, mình đã chỉ định một luật sư đại diện, đã kịch liệt phủ nhận tuyên bố rằng hoàn toàn không có sự tiếp xúc thể xác nào. A đã đính chính lại những khẳng định trước đó của mình: "Nếu hành vi quấy rối đơn phương được coi là tiếp xúc thể xác, thì nó đã xảy ra ngay tại sân bay, và ngay cả trong lần gặp đầu tiên của chúng tôi, sự tiếp xúc thể xác vẫn tiếp diễn suốt con hẻm dẫn từ quán bar đến bến taxi".

Theo một báo cáo toàn diện của Money Today, được biết Hwang Jung Min và "A" đã gặp nhau bốn lần trong khoảng thời gian từ tháng 8/2023 đến tháng 7/2024. Ảnh: Money Today DB (do "A" cung cấp)

A cũng đã cung cấp lời giải thích chi tiết về bối cảnh xung quanh việc gửi ảnh con mèo chết, vốn là chủ đề gây tranh cãi nhất. A cho biết, những bức ảnh được đề cập là ba bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ngay trước và sau khi con mèo cưng của cô, người bạn đồng hành suốt 16 năm, được an tử. Theo lời A, Hwang Jung Min biết về con mèo thông qua nhiều tài khoản mạng xã hội của anh ta. Cô tiết lộ rằng, trong một cuộc điện thoại vào ngày 2/1, khi cô đang rất đau khổ và thông báo cho anh ta về tình trạng nguy kịch của con mèo, Hwang Jung Min đã buông lời xúc phạm: "Phủ cát đậu nành lên nó nhanh lên"(Cát đậu nành cho mèo làm từ bã đậu nành dùng để lót khay vệ sinh).

A nhấn mạnh rằng, lý do gửi ảnh chỉ đơn thuần là để trút giận và đáp trả lại lời lẽ xúc phạm của Hwang Jung Min, và hoàn toàn không có ý định gây sợ hãi hay ghê tởm. Cô cũng bày tỏ sự bất công, cho rằng đơn khiếu nại và các bài báo đã cố tình bỏ qua lời giải thích và bối cảnh để vu khống cô.

Hiện tại, những cáo buộc liên quan đến đời tư của Hwang Jung Min và A đang dẫn đến một cuộc chiến pháp lý, với những quan điểm trái ngược nhau giữa lập trường cho rằng, đó là hành vi quấy rối và khẳng định đó là sự hiểu biết lẫn nhau. Phía Hwang Jung Min đã đưa A vào danh sách nghi phạm quấy rối, yêu cầu lệnh cấm tiếp xúc và phạt tiền, cho thấy phản ứng mạnh mẽ. Đáp lại, A đã kháng cáo quyết định sơ thẩm về cáo buộc quấy rối và yêu cầu xét xử chính thức, đồng thời đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại lên tới 200 triệu won.

Đáng chú ý, có thông tin cho rằng, A đã tiếp cận con trai vị thành niên của Hwang Jung Min, nhà phân phối nước ngoài bộ phim Hope do anh đóng vai chính, và ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Cannes để công khai tranh chấp. Do đó, công ty sản xuất phim đã coi hành động của A là hành vi cố ý gây hại rõ ràng và cảnh báo sẽ có hành động pháp lý mạnh mẽ.

Trong khi Hwang Jung Min vẫn tiếp tục các buổi giao lưu quảng bá phim theo kế hoạch, dư luận đang tập trung vào sự thật cuối cùng sẽ được tòa án phán quyết.