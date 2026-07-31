Trần Vỹ Đình lại 'viral' sau khi truyền tải 10 năm kinh nghiệm vào vai diễn này

SVO - Thành công của 'Mystic Nine' (Tên tiếng Việt là 'Cửu Môn') là câu trả lời chân thành của anh dành cho khán giả và là đỉnh cao mới trong sự nghiệp diễn xuất của anh.

Bộ phim truyền hình phiêu lưu giả tưởng đầy kịch tính Cửu Môn do Trần Vỹ Đình thủ vai chính đã chính thức công chiếu. Sau tròn một thập kỷ đằng đẵng chờ đợi kể từ 'cơn sốt' Lão Cửu Môn (2016), người hâm mộ trung thành cuối cùng cũng được chứng kiến vũ trụ trộm mộ huyền thoại chính thức trở lại. Phần 1 mắt vào năm 2016 từng là một siêu phẩm 'đại bạo' quét sạch mọi bảng xếp hạng rating lúc bấy giờ.

Và người tái hiện lại vị kỳ tài kiệt xuất Trương Khải Sơn sau 10 năm, không ai khác, là Trần Vỹ Đình. Khi được hỏi, liệu anh có hồi hộp trước buổi ra mắt hay không, anh thẳng thắn thừa nhận: "Tim tôi đập thình thịch". Đằng sau sự hồi hộp đó là kịch bản mà tác giả đã chờ đợi và trau chuốt suốt bảy năm, điều mà nhà văn Nanpai Sanshu (Nam Phái Tam Thúc) có tên thật là Từ Lỗi, gọi là "nút thắt lớn trong tim", và quá trình chuẩn bị miệt mài của Trần Vỹ Đình trong một năm rưỡi ẩn dật để tập luyện thể dục, xem lại diễn xuất và kiểm soát nghiêm ngặt chế độ ăn uống của mình.

Sau buổi ra mắt Cửu Môn, sự xuất hiện của Trần Vỹ Đình nhanh chóng lan truyền trên mạng. Cư dân mạng so sánh hai diện mạo 10 năm trước và bây giờ đã kinh ngạc trước vẻ ngoài và phong thái gần như không thay đổi của anh. Trong bộ quân phục, bờ vai rộng và thân hình chữ V của anh ta dường như vẫn đứng yên.

Trần Vỹ Đình đã thể hiện xuất sắc người đứng đầu Cửu Môn, một nhân vật quyền lực và đáng nhớ. Diễn xuất của anh thể hiện cả sự uy nghiêm và những tương tác hài hước, đặc biệt là những cảnh quay với Bát Thiếu Gia và Ngô Lão Gia mang lại nhiều tiếng cười và làm tăng thêm chiều sâu, sự phức tạp cho nhân vật.

Sau khi ra mắt, Cửu Môn nhanh chóng trở nên nổi tiếng, phá vỡ nhiều kỷ lục. Nhân vật Trương Khải Sơn của Trần Vỹ Đình đã vượt qua 100 triệu lượt xem trên Youku chỉ trong vòng 19 phút, khiến anh trở thành diễn viên duy nhất sinh năm 1985 đạt được cột mốc như vậy trên nền tảng này. Tổng số lượt xem ngày đầu tiên đạt 32,36 triệu.

Trong một cuộc phỏng vấn, Nanpai Sanshu tiết lộ rằng kịch bản của Cửu Môn đã được hoàn thành cách đây bảy năm, và do những thay đổi trong ngành giải trí Trung Quốc và thị hiếu khán giả, nó đã được viết lại mỗi năm, cuối cùng đã kết hợp tất cả các yếu tố cần thiết. Ông hứa rằng lần này phim sẽ không có kết thúc mở, mà là một câu chuyện hoàn chỉnh với nhiều tình tiết bất ngờ.

Trần Vỹ Đình cũng đã dốc hết tâm huyết vào vai diễn của mình, truyền tải mười năm kinh nghiệm và sự trưởng thành vào ánh mắt của Trương Khải Sơn, mang đến một màn trình diễn làm hài lòng cả khán giả mới và cũ.