'Spider-Man: Brand New Day': Người Nhện và câu chuyện cứu chính mình, chứ không phải cả thế giới

SVO - Người hâm mộ muốn câu chuyện về một Spider-Man đường phố mà họ có thể đồng cảm một cách thực tế. Không phải là một câu chuyện về việc cứu thế giới, mà có lẽ là một câu chuyện về Spider-Man tự cứu lấy chính mình.

Sau khi kết thúc loạt phim ba phần với Spider-Man: No Way Home (2021), nam diễn viên chính Tom Holland đã tìm hiểu các cộng đồng trực tuyến để phân tích xem người hâm mộ Spider-Man muốn gì? Kết luận của anh là: “Người hâm mộ muốn một câu chuyện về một Spider-Man đường phố mà họ có thể đồng cảm một cách thực tế. Không phải là một câu chuyện về việc cứu thế giới, mà có lẽ là một câu chuyện về Spider-Man tự cứu lấy chính mình”.

Phân tích của anh ấy đã được chứng minh là hoàn toàn chính xác. Spider-Man: Brand New Day, ra mắt vào ngày 29/7, đã khép lại cánh cửa của đa vũ trụ và trở lại những con hẻm của New York. Thay vì một người hùng gánh vác số phận của vũ trụ, phim tập trung vào Peter Parker, một chàng trai trẻ bình thường ở độ tuổi hai mươi, người tự may bộ đồ của mình trong một căn hộ studio tồi tàn. Bằng cách loại bỏ thế giới quan phức tạp và rộng lớn, nét quyến rũ nhân văn của “người nhện thân thiện trong khu phố” đã được hồi sinh. Bộ phim đã vượt qua 1 triệu lượt xem vào khoảng 2h chiều ngày 30/7, ngày thứ hai ra mắt, lập kỷ lục nhanh nhất trong số các phim phát hành năm nay.

Trong phần trước, Peter đã xóa bỏ sự tồn tại của mình khỏi ký ức của mọi người để ngăn chặn thế giới sụp đổ. Ngay cả bạn gái MJ (Zendaya) và người bạn thân nhất Ned (Jacob Batalon) cũng không còn nhận ra anh, và Peter bắt đầu tự mình đứng vững trong một thế giới không ai nhớ đến anh.

Trong phần này, kẻ thù đáng sợ nhất mà anh phải đối mặt là nỗi cô đơn tột cùng. Sau khi mất đi người thân duy nhất, dì May, và gây nguy hiểm cho người yêu và bạn thân, Peter quyết tâm gánh vác toàn bộ gánh nặng một mình. Không nhờ vả ai, anh chỉ tập trung vào việc tiêu diệt tội phạm ở New York.

Tuy nhiên, sự cô đơn không chỉ làm tổn hại đến tâm trí mà còn cả thể xác. Khi cuộc sống cô lập của anh tiếp diễn, các đột biến DNA xảy ra, và nồng độ hormone nhện tăng vọt, làm tăng cường sự hung hăng của anh. Điều này đóng vai trò như một phép ẩn dụ minh họa cách sự cô lập xã hội gặm nhấm cơ thể và tâm trí con người. Những cảnh quay mà toàn bộ đôi mắt của anh chuyển sang màu đen và mạng nhện đâm xuyên cơ thể anh thấm đẫm cảm giác ghê rợn của thể loại kinh dị thân thể, một thể loại gần đây đã nổi lên như một xu hướng lớn.

Trong khi Peter đang vật lộn với những biến đổi thể chất không thể kiểm soát, một dị nhân khác xuất hiện. Jean Grey (Shadie Sink), nhân vật biểu tượng của loạt phim X-Men, gia nhập hàng ngũ với tư cách là một kẻ phản diện mới. Bằng cách thao túng ý thức của người khác thông qua thần giao cách cảm, cô ta gây ra hỗn loạn ở New York bằng cách phát động một loạt các cuộc tấn công vào các cơ quan công cộng. Khi Jean Grey, người duy nhất nhìn thấu được thân phận thật của Peter, tiếp cận MJ, Peter lại lao vào cuộc chiến để bảo vệ cô.

Nhờ khả năng hoán đổi thân xác với bất kỳ ai, kể cả Scorpion và Hulk, Jean Grey khiến cho các pha hành động luôn thay đổi liên tục. Nhịp điệu của trận chiến thay đổi mỗi khi đối thủ thay đổi. Đặc biệt, trận chiến quy mô lớn nơi cô điều khiển toàn bộ một nhóm ninja diễn ra một cách uyển chuyển và năng động, giống như xem một buổi biểu diễn múa hiện đại.

Destin Daniel Cretton, đạo diễn người châu Á đầu tiên của Marvel, người đã chỉ đạo bộ phim Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021), đã tăng cường các cảnh hành động bằng cách tập trung vào tính hiện thực bên cạnh phong cách truyện tranh hào nhoáng. Ông đã tăng tỷ lệ các cảnh cận chiến dữ dội trong các con hẻm tối, cũng như các cảnh hành động trên không, nơi các nhân vật đu dây khắp thành phố. Bộ phim tạo thêm cảm giác mạnh mẽ và chân thực thông qua các pha hành động được thực hiện bằng chính cơ thể, chẳng hạn như bị đu dây khi đang lơ lửng hoặc đâm vào một chiếc xe tải khi đang bay ngược.

Peter, cậu bé ngây thơ từng thần tượng Người Sắt, trưởng thành thành một người đàn ông có khả năng đối mặt với mất mát và trách nhiệm. Mặc dù bầu không khí nhẹ nhàng của một câu chuyện trưởng thành đã giảm bớt, bộ phim đã có được chiều sâu cảm xúc tương ứng. Diễn xuất của Tom Holland và Zendaya, người vừa mới tổ chức đám cưới bí mật, cũng đã trưởng thành đáng kể. Đối với những người hâm mộ đã hy vọng Marvel sẽ trở lại với nguồn gốc của mình, đây là một khởi đầu mới vô cùng đáng hoan nghênh.