'Quá nhiều' để DAWN có thể trở lại

Đánh dấu sự trở lại của DAWN sau khoảng ba năm, anh sẽ phát hành đĩa đơn mới Too Much vào ngày 7/8, lúc 1h chiều (giờ Hàn Quốc).

Too Much được miêu tả là một ca khúc R&B alternative thể hiện sự tiến bộ trong nghệ thuật của DAWN sau thời gian phục vụ quân đội. Lần trở lại gần nhất của DAWN là vào tháng 9/2023, khi anh phát hành EP solo thứ hai Narcissus.

Trước thềm màn trở lại, những bức ảnh nhá hàng đã được đăng tải trên mạng xã hội cá nhân vào ngày 30/7. Những hình ảnh được chụp theo phong cách đen trắng, cho thấy DAWN trong tạo hình cổ điển cùng với một nhân vật khác, càng làm tăng thêm sự tò mò về concept của bài hát mới.

Sau khi ra mắt với tư cách thành viên của PENTAGON vào năm 2016, DAWN cuối cùng đã rời nhóm vào năm 2018 và bắt đầu sự nghiệp solo vào năm 2019. Bắt đầu với đĩa đơn solo đầu tay MONEY (2019), DAWN đã xây dựng thế giới âm nhạc độc đáo của riêng mình bằng cách phát hành các ca khúc như Dundiridun, Stupid Cool và To You Who Shines. Anh đã thể hiện phong cách độc đáo bằng cách trực tiếp tham gia viết lời, soạn nhạc và trình diễn, và gần đây đã tiết lộ cuộc sống thường nhật của mình khi xuất hiện trên chương trình tạp kỹ I Live Alone của đài MBC.