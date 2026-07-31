Park Ji Hoon xuất hiện 'rạng rỡ' trên thảm đỏ Lễ trao giải 'Rồng Xanh' lần thứ 5

Park Ji Hoon, người đã 'gây sốt' trong nửa đầu năm 2026, được đề cử giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải Phim truyền hình Rồng Xanh. Chỉ ba năm sau khi giành giải "Nam diễn viên mới xuất sắc nhất", Park Ji Hoon đang thu hút sự chú ý khi là ứng cử viên duy nhất ở độ tuổi 20 trong hạng mục này. Dù còn trẻ tuổi, nhưng kỳ vọng dành cho Park Ji Hoon rất cao, anh đã thể hiện một màn trình diễn đầy nhiệt huyết, xứng đáng nhận được mọi lời khen ngợi về kỹ năng diễn xuất của mình.

Park Ji Hoon được đề cử giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" cho vai diễn trong bộ phim truyền hình gốc của TVING The Legend of Kitchen Soldier. Anh sẽ cạnh tranh giải thưởng với các 'tiền bối' Kim Seon Ho, Kim Woo Bin, Park Hae Soo và Hyun Bin.

Việc Park Ji Hoon được đề cử giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" có ý nghĩa quan trọng bởi anh là người duy nhất ở độ tuổi 20 được đề cử trong hạng mục này và là người được đề cử trẻ nhất cho giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" trong lịch sử Giải thưởng Phim truyền hình Rồng Xanh. Đáng chú ý, Park Ji Hoon đã đạt được thành tích đáng nể khi được đề cử giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" chỉ ba năm sau khi giành giải "Nam diễn viên mới xuất sắc nhất" cho bộ phim truyền hình Wavve năm 2023, Weak Hero Class 1. Điều này cho thấy, anh đang đi trên con đường ưu tú và đạt được sự trưởng thành đáng khen ngợi với tư cách là một diễn viên.

Bất kể anh có thắng hay không, việc anh ấy khẳng định được danh hiệu "Nam diễn viên xuất sắc nhất ở độ tuổi 20" khi sánh vai cùng những "tiền bối lừng lẫy" là điều không thể phủ nhận.

Park Ji Hoon, người bắt đầu sự nghiệp từ khi còn nhỏ và ra mắt với tư cách thành viên của Wanna One, được ca ngợi vì đã thành công trong cả lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Năm nay, anh đã đạt được thành công vang dội cả trong phim điện ảnh và phim truyền hình với The King's Warden và The Legend of Kitchen Soldier. Không ngoa khi nói rằng năm 2026 là "năm của Park Ji Hoon".

Trong phim The King's Warden, Park Ji Hoo vào vai vua Danjong, chạm đến trái tim của khoảng 17 triệu người và tạo nên "Hội chứng Danjong". Hơn nữa, trong The Legend of Kitchen Soldier, anh đã hóa thân hoàn hảo vào vai Kang Seong Jae, một người lính bình thường trở thành "đầu bếp huyền thoại", chứng tỏ mình là một diễn viên "ngàn mặt". Anh được khen ngợi vì đã mang đến cả sự giải trí và cảm xúc khi hóa thân thành Kang Seong Jae một nhân vật có vẻ ngây thơ nhưng lại chứa đựng đam mê, sự chân thành và lòng nhân ái.

Nhờ diễn xuất đầy nhiệt huyết của Park Ji Hoon, The Legend of Kitchen Soldier đã thu hút sự chú ý đáng kể, đạt tỷ lệ người xem cao nhất là 7,9% trong thời gian phát sóng đồng thời trên kênh tvN. Phim cũng giữ kỷ lục về tỷ lệ người xem cao nhất trong số các phim truyền hình có Park Ji Hoon đóng vai chính. Ngoài ra, The Legend of Kitchen Soldier được đề cử ở bốn hạng mục (năm đề cử) tại Giải thưởng Phim truyền hình Rồng Xanh, bao gồm "Phim hay nhất", "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" (Park Ji Hoon), "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" (Yoon Kyung Ho, Lee Sang Yi) và "Nam diễn viên mới xuất sắc nhất" (Lee Hong Nae). Mọi người đang rất kỳ vọng liệu The Legend of Kitchen Soldier có thể giành được giải thưởng hay không?