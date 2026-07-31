Kim Hye Soo và Cho Yeo Jeong vướng vào một 'bí mật đen tối' hơn cả chuyện ngoại tình

SVO - Những hình ảnh mới nhất từ phim 'Infidelity is Not the Problem Right Now' cho thấy, Kim Hye Soo và Cho Yeo Jeong vướng vào một bí mật đen tối hơn cả chuyện ngoại tình.

Cuộc sống tưởng chừng bình yên của Kim Hye Soo và Cho Yeo Jeong sắp sửa tan vỡ khi một thảm họa không thể chịu đựng nổi ập đến.

Trước khi ra mắt, Coupang Play đã phát hành những hình ảnh xem trước từ tập 1 và 2 của loạt phim gốc sắp ra mắt Infidelity is Not the Problem Right Now. Đây là một bộ phim hài đen kể về hai cặp đôi hàng xóm: một cặp vợ chồng người nổi tiếng trên mạng xã hội được biết đến với cuộc sống gia đình hoàn hảo như tranh vẽ và một cặp vợ chồng bác sĩ đang vướng vào cuộc chiến ly hôn cay đắng. Khi cuộc sống của họ trở nên đan xen, họ phát hiện ra một bí mật còn lớn hơn cả chuyện ngoại tình, dẫn đến một chuỗi sự kiện hỗn loạn. Bộ phim do Lee Chang Hee đạo diễn, với Jung Eun Kyung và Park Soo Rin đảm nhiệm vai trò biên kịch.

Những hình ảnh mới được công bố hé lộ sự va chạm giữa hai gia đình có lối sống hoàn toàn trái ngược, cùng với những sự cố leo thang và mối quan hệ ngày càng mong manh giữa bốn nhân vật chính.

Kyung Hee (do Kim Hye Soo thủ vai) và gia đình dường như đã có được cuộc sống hoàn hảo sau khi chuyển đến một ngôi nhà sang trọng. Kyung Hee, một người tự lập thành công trên mạng xã hội, tận hưởng cuộc sống dường như lý tưởng, trong khi người chồng trẻ Jae Hong (Kim Ji Hoon) luôn bên cạnh với nụ cười ấm áp, tạo nên hình ảnh một gia đình hoàn hảo.

Ngược lại hoàn toàn, bầu không khí trong nhà Soo Jung (do Cho Yeo Jeong thủ vai) tràn ngập căng thẳng. Nữ bác sĩ da liễu bật khóc, trong khi chồng cũ Bo Sung (Kim Jae Chul) lén lút nói chuyện điện thoại với ai đó trong bóng tối. Cảnh phim hé lộ những sự thật ẩn giấu đằng sau vụ ly hôn đầy tranh chấp gay gắt của cặp đôi.

Khi hai gia đình trở thành hàng xóm, những vết nứt bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống tưởng chừng hoàn hảo của Kyung Hee. Hậu quả sớm lan đến cả các con gái của họ, khi con gái của Kyung Hee là Ye Ji và con gái của Soo Jung là Min Seo bị cuốn vào vòng xoáy ngày càng lớn.

Trong một bữa tối chung của hai gia đình, một sự căng thẳng không thể nhầm lẫn xuất hiện giữa Soo Jung và Jae Hong. Những lần chạm mặt của họ liên tục dẫn đến những sự cố bất ngờ, trong khi Soo Jung cũng được nhìn thấy đang bí mật gặp gỡ một người nào đó, dường như là để thay đổi tiến trình ly hôn, vẻ mặt thận trọng của cô cho thấy cô đang che giấu một bí mật nguy hiểm.

Đoạn giới thiệu kết thúc với cảnh Jae Hong ôm chặt con gái trong lòng, vật lộn với những cảm xúc mâu thuẫn, và Kyung Hee suy sụp khi hạnh phúc của cô sụp đổ trong chớp mắt, báo trước sự kiện lớn sắp sửa nhấn chìm cả bốn người họ.