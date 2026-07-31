Tình trạng hiện tại của 'anh sếp showbiz' sau lời thông báo ly hôn đã 2 năm

SVO - Tình trạng hiện tại của Go Ji Yong, cựu thành viên nhóm Sechskies, người mới đây đã tuyên bố ly hôn muộn với bác sĩ chuyên khoa y học gia đình Heo Yang Im, đã được tiết lộ.

Go Ji Yong mới đăng tải một bức ảnh thường ngày lên Instagram ghi lại cảnh anh dắt chó đi dạo với chú thích: "Một cuộc dạo chơi dành cho người đang hồi phục và một chú chó già". Trong ảnh, Go Ji Yong mặc áo phông hồng và quần short xám khi đang đi dạo cùng chú chó của mình.

Trước đó, Go Ji Yong gây chú ý khi tiết lộ muộn màng việc anh đã ly hôn vợ cách đây hai năm: "Lý do tôi chưa tiết lộ chuyện ly hôn cho đến bây giờ là vì tôi muốn bảo vệ con trai mình, Seung Jae, để thằng bé có thể hoàn toàn chấp nhận tình hình và lớn lên trong sự ổn định. Đó là quyết định được đưa ra để tôn trọng con đường riêng của mỗi người và để hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là người cha. Seung Jae cũng hiểu mối quan hệ mới của bố mẹ và hiện đang sống tốt và ổn định".

Go Ji Yong debut vào năm 1997 với tư cách là thành viên của Sechs Kies và nhận được nhiều tình cảm cũng như gặt hái được sự nổi tiếng, thành công vang dội với tư cách là thành viên của nhóm nhạc thần tượng. Cùng với H.O.T., anh và Sechs Kies là những đại diện cho làng nhạc K-pop cuối những năm 1990.

Sau khi nhóm Sechs Kies tan rã vào năm 2000, anh rời khỏi ngành giải trí và làm doanh nhân. Ngay cả khi Sechs Kies tái hợp vào năm 2016, anh cũng không tham gia các hoạt động nhóm.

Go Ji Yong kết hôn với một bác sĩ chuyên khoa y học gia đình Heo Yang Im vào năm 2013 và có một con trai vào năm sau. Sau đó, vào năm 2016, anh xuất hiện trên chương trình The Return of Superman của đài KBS 2TV cùng gia đình, tiết lộ một số khía cạnh trong cuộc sống thường nhật của họ và nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến.