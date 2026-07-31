Ryu Jun Yeol trở lại 'không thể rùng rợn' hơn

Bộ phim truyền hình sắp ra mắt của Netflix vào ngày 28/8, Mousetrap, đã tung ra trailer và poster đầu tiên.

Dựa trên webtoon Field Mouse, Mousetrap là một bộ phim kinh dị về một tiểu thuyết gia sống ẩn dật, người đã mất tất cả mọi thứ, tên tuổi, danh tính và tài sản vào tay một người đàn ông bí ẩn chỉ được biết đến với biệt danh “Chuột”. Để lấy lại cuộc sống của mình, anh ta đã lập một liên minh bất đắc dĩ với kẻ cho vay nặng lãi từng truy đuổi anh ta. Cùng nhau, họ dấn thân vào một cuộc truy đuổi căng thẳng, trong đó ranh giới giữa thực tế và sự lừa dối sụp đổ và những sự thật ẩn giấu sâu sắc hơn được hé lộ.

Ryu Jun Yeol sẽ vào vai Moon Jae, một tiểu thuyết gia sống cô lập, trong khi Sul Kyung Gu sẽ vào vai No Ja, một kẻ cho vay nặng lãi không từ thủ đoạn nào để có được tiền. Trailer và poster mới được phát hành làm nổi bật tình huống đáng sợ mà Moon Jae phải đối mặt: nếu anh ta không chứng minh được mình là Moon Jae thật, anh ta sẽ trở thành kẻ giả mạo.

Ở đầu đoạn trailer giới thiệu, Moon Jae, người chỉ được biết đến với bút danh của mình, được thấy đang sống một cuộc sống tẻ nhạt, lặp đi lặp lại ở nhà. Tuy nhiên, mọi chuyện bất ngờ thay đổi khi dấu vân tay của anh không được ứng dụng ngân hàng di động nhận diện, khiến anh không thể đăng nhập.

Moon Jae sau đó phát hiện ra sự thật kinh hoàng rằng một người có biệt danh "Chuột" đã chuẩn bị từ lâu để cướp đoạt mọi thứ của anh. Nhưng sau nhiều năm sống ẩn dật, ngay cả những người xung quanh cũng không nhận ra anh, khiến việc chứng minh danh tính của anh dường như là điều không thể. Sau khi bị cướp mất toàn bộ cuộc sống, Moon Jae và kẻ cho vay nặng lãi No Ja bắt đầu một cuộc hành trình đầy kịch tính để tìm ra kẻ đã chiếm đoạt danh tính của mình.