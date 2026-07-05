Đội tuyển Anh đang trong tình trạng 'báo động cao'

SVO - Phải vượt qua độ cao 2.240m của thành phố Mexico cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ chủ nhà, huấn luyện viên Tuchel chỉ biết thốt lên: 'Đừng nao núng!'.

Ứng cử viên vô địch Anh đang phải đối mặt với thử thách lớn nhất trong hành trình chinh phục World Cup.

Anh sẽ chạm trán với đội chủ nhà Mexico ở vòng 16 đội tại sân vận động Estadio Azteca ở Thành phố Mexico vào lúc 7h sáng ngày 6/7 (giờ Việt Nam). Trước trận đấu, FIFA thậm chí đã cân nhắc thay đổi giờ bắt đầu do lo ngại về an ninh và dự báo thời tiết xấu, nhưng cuối cùng trận đấu vẫn diễn ra theo lịch trình.

Đội tuyển Anh đã đến thành phố Mexico sớm hơn một ngày so với thường lệ để thích nghi với độ cao 2.240 mét so với mực nước biển và tiến hành tập huấn tại địa phương. Do Ecuador (đối thủ trước đó của Mexico) đã phàn nàn về tiếng ồn pháo hoa gần khách sạn của họ, nên vị trí nơi ở của đội tuyển Anh được giữ bí mật tuyệt đối.

Tuy nhiên, HLV Thomas Tuchel đã khẳng định rõ ràng rằng, ông sẽ không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài: "Bên ngoài có rất nhiều lời bàn tán, nhưng bên trong, toàn đội vẫn bình tĩnh và tập trung. Các cầu thủ hầu như không biết rằng thời gian bắt đầu trận đấu có thể đã thay đổi. Chính vì lý do này mà chúng ta không được nao núng. Thời gian thi đấu, độ cao và sự cổ vũ của khán giả nhà đều là những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Đó không phải là những điều kiện thuận lợi cho chúng ta, nhưng chúng ta phải chấp nhận chúng. Chúng ta có sức mạnh tinh thần, sự tận tâm và tinh thần đồng đội để vượt qua tất cả".

HLV Tuchel tiết lộ rằng, ông đã tự mình trải nghiệm những ảnh hưởng của độ cao. Ông giải thích: "Tôi cảm thấy hơi đau đầu ngay cả khi ở khách sạn và không ngủ ngon như thường lệ. Các cầu thủ cũng cảm thấy khó thở vào đầu buổi tập, nhưng họ đã thích nghi theo thời gian. Không thể thích nghi về thể chất chỉ trong một ngày, nhưng điều quan trọng là ít nhất phải trải nghiệm môi trường này trước trận đấu". Ông cũng dự đoán: "Các bạn sẽ lại cảm nhận được quỹ đạo của bóng và tình trạng hụt hơi trong lúc khởi động. Lý do Mexico gây sức ép rất mạnh trong 15 đến 20 phút đầu tiên của trận đấu trên sân nhà không phải là không liên quan đến điều kiện địa hình ở độ cao lớn. Nếu các bạn có thể chịu đựng tốt khoảng thời gian đó, các bạn sẽ có thể chơi một trận đấu tốt".

Với việc an ninh xung quanh khách sạn được thắt chặt, nhiều câu hỏi đã được đặt ra về khả năng xảy ra tình trạng quấy rối giấc ngủ do người hâm mộ Mexico gây ra. Tuy nhiên, huấn luyện viên Tuchel vẫn tỏ ra khá bình thản: "Đêm qua không có vấn đề gì. FIFA và lực lượng an ninh đang xử lý tình hình rất tốt. Cho đến nay, người hâm mộ Mexico đã thể hiện thái độ rất tôn trọng. Lo lắng về những vấn đề chưa xảy ra là vô ích. Nếu tình huống như vậy xảy ra, chúng ta chỉ cần chấp nhận thôi".

Cuối cùng, ông nhấn mạnh: "World Cup lần này là một giải đấu rất khó khăn. Cách tiếp cận tốt nhất là giữ bình tĩnh và tập trung vào những gì chúng ta có thể kiểm soát".