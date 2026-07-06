(G)I-DLE hướng tới lễ hội âm nhạc toàn cầu 'Lollapalooza'

SVO - Nhóm nhạc (G)I-DLE đã chia sẻ suy nghĩ của họ về trải nghiệm quy mô chưa từng có của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới và bày tỏ khát vọng hướng tới lễ hội âm nhạc toàn cầu 'Lollapalooza'.

Tại buổi giới thiệu mini-album thứ chín, We Made được tổ chức tại quận Gwangjin, Seoul vào chiều ngày 6/7, Yuqi đã mở đầu bằng việc nhận xét về chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thành công hiện tại của nhóm: "Là ca sĩ, việc thực hiện một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thực sự là một nỗ lực khó khăn nhưng cũng rất đáng giá".

Đặc biệt, về việc họ biểu diễn tại các sân vận động lớn ở các thành phố như Hồng Kông và Đài Bắc (Trung Quốc) trong chuyến lưu diễn này, Yuqi đã bày tỏ cảm xúc dâng trào của mình: "Rất nhiều người hâm mộ đã đến xem chúng tôi, điều đó thật không thể tin được. Nhờ người hâm mộ, chúng tôi đã có thể lấp đầy những địa điểm lớn như vậy, và cảm thấy tự hào. Chúng tôi thực sự đã trở thành những ca sĩ tuyệt vời. Là một nhóm nhạc nữ K-pop, cá nhân tôi cảm thấy chúng ta có thể kết nối cả thế giới thông qua âm nhạc. Nghe khán giả hát theo, tôi cảm thấy được đền đáp cho tất cả những nỗ lực mà chúng tôi đã bỏ ra cho âm nhạc, và tôi quyết tâm sẽ cố gắng hơn nữa trong tương lai”.

Shuhua cũng kêu gọi người hâm mộ trong và ngoài nước: “Chúng tôi sẽ cho các bạn thấy một phiên bản mới của chính mình, luôn luôn nỗ lực hết mình, vì vậy, hãy chờ đợi những điều sắp tới nhé”.

(G)I-DLE cũng không giấu giếm sự hào hứng trước khi xuất hiện tại lễ hội âm nhạc toàn cầu Lollapalooza vào ngày 31/7 sắp tới.

Minnie bày tỏ sự tự tin: “Trước hết, chỉ cần được tham gia một lễ hội lớn và nổi tiếng như vậy đã khiến tôi rất hạnh phúc và vinh dự. Trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới gần đây, chúng tôi đã gặp gỡ rất nhiều người hâm mộ, nhận được rất nhiều năng lượng tích cực và sự ủng hộ nhiệt tình. Mang theo nguồn năng lượng đó, chúng tôi dự định sẽ mang đến một màn trình diễn mạnh mẽ và ấn tượng tại Lollapalooza. Chúng tôi nhất định sẽ khuấy động sân khấu”.

Soyeon cũng nói thêm: “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để làm bùng nổ sân khấu”.

(G)I-DLE sẽ phát hành album We Made vào lúc 6h chiều cùng ngày. Ca khúc chủ đề, Gimme Dat Love, là một bài hát tình yêu mùa Hè mang âm hưởng nhạc pop Latin, đặc trưng bởi âm thanh huýt sáo. Bằng cách thể hiện một cách gợi cảm cảm xúc yêu thương dành cho nhau, nhóm dự định sẽ giới thiệu một thế giới âm nhạc trưởng thành hơn.