'Đặc vụ Kim tái khởi động' lại 'phá đảo'

SVO - Bộ phim 'Agent Kim Reactivated' của So Ji-sub vượt mốc 20% tỷ lệ người xem trong nước và đứng đầu bảng xếp hạng tại 28 quốc gia trên toàn thế giới.

Theo FlixPatrol, một trang web theo dõi xếp hạng lượt xem nội dung trên các nền tảng OTT toàn cầu, vào ngày 6/7, bộ phim truyền hình thứ Sáu - thứ Bảy của đài SBS, Agent Kim Reactivated (biên kịch Nam Dae-jung, đạo diễn Lee Seung-young) đã xếp thứ hai trong hạng mục "Phim truyền hình toàn cầu của Netflix", với tổng số điểm là 668 điểm.

Phim cũng chiếm vị trí số một tại 28 quốc gia, bao gồm Hàn Quốc, Chile, Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia, Malaysia, Paraguay, Peru, Philippines, Qatar, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam. Điều này thể hiện sự tăng trưởng 8 quốc gia chỉ trong một ngày, vượt xa vị trí số một tại 20 quốc gia của ngày hôm trước.

Hơn nữa, bộ phim tiếp tục gặt hái thành công về rating cả trong nước và quốc tế, thu hút sự chú ý toàn cầu khi xếp hạng thứ 3 tại Pháp, thứ 5 tại Hoa Kỳ và thứ 6 tại Đức.

Tỷ lệ người xem ấn tượng này đưa Agent Kim Reactivated trở thành bộ phim truyền hình chiếu vào thứ Sáu và thứ Bảy có tỷ lệ người xem cao thứ ba mọi thời đại của SBS, chỉ sau Penthouse 2 (29,2%) và The fiery priest (22%). Chỉ còn 6 tập nữa là kết thúc loạt phim 10 tập, sự mong chờ đang rất cao về cái kết của câu chuyện.

Bộ phim, vượt qua mục tiêu tỷ lệ người xem đặt ra là 13% để đạt 15,7% (dựa trên số liệu toàn quốc của Nielsen Korea) chỉ sau hai tập, đã đạt 21,6% trong tập thứ tư vừa phát sóng. Đây là tỷ lệ người xem cao nhất trong số các bộ phim truyền hình phát sóng năm nay và là kỷ lục vượt mốc 20% nhanh nhất trong lịch sử các bộ phim truyền hình thứ Sáu - Thứ Bảy của đài SBS. Nó cũng trở thành bộ phim đầu tiên trong hai năm qua vượt qua "rào cản 20% thần kỳ".

So Ji Sub tiết lộ: "Cân nặng của tôi lên xuống thất thường. Tôi ăn kiêng khi bắt đầu một dự án mới. Tôi thích ăn. Thay vì ăn nhiều một lúc, tôi ăn đều đặn suốt cả ngày. Nếu không ai ngăn cản, tôi có thể ăn thoải mái, và có thể tăng 3 kg mỗi ngày khi không làm việc". Tuy nhiên, anh thay đổi hoàn toàn khi sắp có phim truyền hình hoặc phim điện ảnh tham gia:

"Tôi thích nhất là thói quen tập đấm bốc buổi sáng và đến phòng tập thể hình buổi chiều. Để ăn kiêng, tôi uống một ly dầu ô liu mỗi sáng và chuyển sang chế độ ăn chủ yếu là ức gà". Chế độ ăn uống và tập luyện của So Ji Sub rất hiệu quả trong việc giảm mỡ thừa và duy trì cơ bắp. So Ji Sub, nổi tiếng với chế độ tự quản lý nghiêm khắc hơn bất cứ ai khi làm việc, đang nhận được nhiều lời khen ngợi là "phiên bản Hàn Quốc của Taken" nhờ những cảnh hành động gay cấn cùng vóc dáng nhanh nhẹn trong bộ phim truyền hình nổi tiếng của đài SBS, "Agent Kim Reactivated", nơi anh vào vai người cha cứu con gái khỏi nguy hiểm.

Mọi sự chú ý đang tập trung vào việc Agent Kim Reactivated, bộ phim vừa nắm bắt được xu hướng tăng trưởng lượng người xem trong nước, vừa 'gây sốt' trên Netflix ở nước ngoài, sẽ tiếp tục tiến xa đến đâu.