Brazil liệu có vượt qua nỗi ám ảnh của 28 năm trước?

SVO - Quốc gia duy nhất mà Brazil không thể đánh bại đã xuất hiện. Trận đấu với Haaland và Na Uy sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 6/7, mang theo nỗi ám ảnh của 28 năm trước.

Đối thủ tiếp theo của Brazil là một cơn ác mộng đã ám ảnh họ lâu hơn cả chiếc cúp vô địch. Brazil sẽ đối đầu với Na Uy ở vòng 16 đội tại sân vận động MetLife ở New Jersey, Mỹ, lúc 3h sáng (giờ Việt Nam) ngày 6/7.

Đội tuyển Brazil, năm lần vô địch, đang theo đuổi chiếc cúp thứ sáu. Tuy nhiên, trước đối thủ này, kỷ lục sẽ bị đe dọa hơn cả danh dự. Na Uy là đội bóng mà Brazil chưa từng đánh bại.

Thành tích đối đầu giữa hai đội khá mờ nhạt. Kể từ lần gặp nhau đầu tiên năm 1988, Brazil chỉ có hai trận hòa và hai trận thua trước Na Uy. Họ cũng còn lưu giữ những kỷ niệm đau buồn từ World Cup.

Ở vòng bảng World Cup 1998 tại Pháp, Brazil dẫn trước nhờ bàn thắng của Bebeto nhưng để thua 1 - 2 sau khi thủng lưới liên tiếp hai bàn bởi Torre André Flo và Ketil Rekdal. Mặc dù Brazil đã lọt vào chung kết giải đấu đó, thất bại trước Na Uy vẫn là điều không thể nào quên.

Đội tuyển Na Uy hiện tại thậm chí còn nguy hiểm hơn. Họ có Erling Haaland ở tuyến trên và Martin Ødegaard ở tuyến giữa. Na Uy đã tiến vào vòng loại trực tiếp với tư cách là đội Á quân bảng I và đánh bại Bờ Biển Ngà 2 - 1 ở vòng 32.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Na Uy ở vòng loại trực tiếp World Cup trong lịch sử bóng đá. Huấn luyện viên Stolle Solbakken, người từng là cầu thủ vào năm 1998, hiện đang hướng tới vòng tứ kết từ băng ghế chỉ đạo.

Brazil cũng đã tìm được nhịp điệu của mình. Mặc dù khởi đầu có phần chệch choạc với trận hòa 1 - 1 trước Morocco, Vinicius Junior, Matheus Cunha và Bruno Guimarães đã cải thiện phong độ xuyên suốt giải đấu.

Ở trận đấu vòng 32 gặp Nhật Bản, họ đã gặp khó khăn ban đầu nhưng cuối cùng đã lật ngược tình thế để giành chiến thắng 2 - 1. Gabriel Martinelli đã tạo ra khoảnh khắc quyết định ở những phút cuối, làm xáo trộn cuộc cạnh tranh cho vị trí tiền vệ cánh trái đá chính.

Vấn đề nằm ở tuyến giữa. Lucas Paqueta vắng mặt vì chấn thương gân kheo. Huấn luyện viên Ancelotti phải điều chỉnh lại sự cân bằng của sơ đồ hình kim cương. Nhiệm vụ kết nối những đường chuyền lên phía trước của Bruno Guimarães, những pha di chuyển của Cunha và những pha đột phá của Vinicius thành một tuyến duy nhất là điều cần thiết một lần nữa. Trước khi ngăn chặn Haaland, Brazil trước hết phải duy trì khoảng trống của chính mình.

Lucas Paquet.

Na Uy không phải là đội bóng chỉ biết chơi bóng dài cho Haaland. Họ có nhiều cầu thủ đang chơi ở Anh, và Ødegaard kiểm soát nhịp độ trận đấu. Haaland có thể thay đổi cục diện trận đấu chỉ bằng một cú sút trong vòng cấm. Nếu hàng phòng ngự Brazil lơ là dù chỉ một lần, những ký ức về 28 năm trước có thể lại ùa về.

Đội thắng sẽ gặp đội thắng trong trận Mexico - Anh ở tứ kết. Brazil là đội bóng mang trong mình toàn bộ lịch sử World Cup, nhưng họ vẫn chưa từng thắng Na Uy. Sáng sớm ngày 6/7, tại New Jersey, Brazil phải xóa bỏ con số cũ trước khi đối đầu với ứng cử viên vô địch.