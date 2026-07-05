Dowoon của DAY6 chính thức lên tiếng về tin đồn hẹn hò

Trong buổi diễn encore thuộc tour diễn kỷ niệm 10 năm, The Decade của DAY6 tại KSPO DOME ở Seoul vào ngày 3/7, tay trống Dowoon đã dành một khoảnh khắc để chân thành nói chuyện với khán giả. Anh ấy xin lỗi người hâm mộ: "Tôi đã hứa chỉ cho các bạn thấy những mặt tốt của mình với tư cách là người nổi tiếng, nhưng tôi cảm thấy mình liên tục thất bại trong việc giữ lời hứa và tôi rất xin lỗi vì điều ấy". Tuy nhiên, anh ấy cũng trấn an họ bằng một nụ cười ấm áp: "Nhưng trái tim tôi vẫn không hề thay đổi trong suốt 10 năm qua".

Dowoon bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tình yêu thương, chia sẻ rằng mục đích chính của anh là trở thành nguồn sức mạnh và sự giúp đỡ cho người hâm mộ. Anh cũng mạnh mẽ khẳng định lại sự tận tâm của mình đối với các hoạt động cùng DAY6, tuyên bố: "Tôi sẽ làm điều này đến hết cuộc đời. Xin hãy dõi theo tôi. Tôi sẽ giữ lời hứa và cố gắng hết sức để không gây ảnh hưởng cho những người xung quanh".

Bài phát biểu đầy cảm xúc của anh được đưa ra sau những tin đồn hẹn hò và kết hôn hồi tháng 5/2026, liên quan đến việc anh và YouTuber Yoo Ji Yoo (em gái của ngôi sao mạng Yoo Hye Joo). Tin đồn bắt đầu lan truyền trên mạng do những bức ảnh được cho là "đồ đôi" của cô, hình ảnh chú chó của cô trong xe của anh, và những tuyên bố chưa được xác nhận về việc họ đến gặp người tổ chức đám cưới.

Mặc dù công ty quản lý của anh, JYP Entertainment, không đưa ra tuyên bố chính thức nào về những tin đồn vào thời điểm đó, Dowoon đã đích thân lên mạng xã hội để an ủi người hâm mộ. Anh hứa rằng DAY6 sẽ "không bao giờ biến mất", kêu gọi người hâm mộ bỏ qua những bài đăng ác ý và xin lỗi vì đã gây ra bất kỳ nỗi đau nào cho họ. Dowoon ra mắt với tư cách là tay trống của ban nhạc nổi tiếng vào năm 2015.