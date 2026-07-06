Chuyện gì khiến 'hoàng tử nhạc số' GREY D được nhắc đến nhiều trên các nền tảng mạng xã hội?

SVO - Hai đêm 'Ánh sáng • Màn đêm' live concert của GREY D tại TP. HCM đã chính thức khép lại, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ.

Sau đêm mở màn nhận nhiều phản hồi tích cực, đêm diễn thứ hai của GREY D tiếp tục mang đến bất ngờ với sự xuất hiện của hai khách mời đặc biệt là tlinh và Phùng Khánh Linh. Những màn kết hợp được đầu tư chỉn chu đã trở thành điểm nhấn cảm xúc, góp phần khép lại hành trình concert đầu tiên của GREY D bằng nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

Một trong những tiết mục được mong chờ nhất chính là màn tái hợp của GREY D và tlinh với Kho báu đánh rơi. Sau ba năm, khán giả mới có dịp được thưởng thức lại màn song ca từng được yêu thích, khiến cả sân khấu vỡ òa cảm xúc.

Không chỉ dừng lại ở đó, tlinh còn mang đến Những đốm sáng, trước khi bất ngờ xuất hiện ở chương cuối concert với Vài câu nói có khiến người thay đổi. Ba sân khấu liên tiếp với GREY D tạo nên mạch cảm xúc xuyên suốt, được đông đảo khán giả đánh giá là một trong những điểm sáng nổi bật nhất của hai đêm diễn.

Nếu tlinh mang đến sự đồng điệu về cảm xúc thì Phùng Khánh Linh lại tạo nên bất ngờ bằng những sáng tạo mới dành riêng cho concert. Nữ ca sĩ lần đầu trình diễn verse mới trong ca khúc 1001 câu trả lời của GREY D, mang đến màu sắc khác biệt cho bản phối đặc biệt chỉ có tại concert.

Đáp lại món quà này, GREY D cũng chuẩn bị verse mới dành cho "bản hit" Em đau của Phùng Khánh Linh. Hai nghệ sĩ trao đổi chất liệu âm nhạc của nhau ngay trên sân khấu, tạo nên hai màn trình diễn nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Chỉ ít giờ sau khi concert kết thúc, loạt video ghi lại hai sân khấu kết hợp nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, trở thành những nội dung được chia sẻ nhiều nhất liên quan đến concert.

Bên cạnh những màn kết hợp cùng khách mời, phong độ biểu diễn của GREY D trong suốt hai đêm concert cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực. Nam ca sĩ duy trì chất lượng hát live ổn định xuyên suốt thời lượng chương trình, thể hiện nhiều màu sắc cảm xúc khác nhau qua từng chương của concert.

Từ những bản ballad giàu tự sự đến các tiết mục có tiết tấu mạnh, GREY D vẫn giữ được nguồn năng lượng dồi dào, hoàn toàn tận hưởng sân khấu và kết nối với hàng nghìn khán giả có mặt.

Khép lại hai đêm diễn, GREY D nhanh chóng trở thành từ khóa được nhắc đến nhiều trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể tham dự, trong khi những người có mặt tại concert đồng loạt kêu gọi GREY D và ê kíp tổ chức thêm nhiều đêm diễn ở các thành phố khác.