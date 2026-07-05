Thủ môn Tây Ban Nha, Unai Simón: 'Ronaldo không còn ở đỉnh cao phong độ như 6-7 năm trước'

SVO - Thủ môn đội tuyển Tây Ban Nha, người đã không để thủng lưới 4 trận, thể hiện sự thận trọng đầy 'thách thức' trước trận đấu với Bồ Đào Nha.

Trước trận đấu quyết định với Bồ Đào Nha, thủ môn chính của Tây Ban Nha, Unai Simón (29 tuổi, hiện chơi cho Athletic Bilbao) đã đưa ra nhận xét lạnh lùng nhưng đầy khiêu khích về Cristiano Ronaldo (41 tuổi, hiện chơi cho Al Nassr).

Tây Ban Nha sẽ đối đầu với Bồ Đào Nha ở vòng 16 đội trên sân vận động Dallas ở Arlington, Texas, Mỹ, vào lúc 2h sáng ngày 7/7 (giờ Việt Nam).

Ronaldo vẫn là một mũi nhọn đáng gờm trên hàng công của Bồ Đào Nha. Với sự tham gia của mình tại giải đấu này, Ronaldo đã lập kỷ lục đáng chú ý với sáu lần liên tiếp tham dự World Cup và đang cùng Bồ Đào Nha tiến gần hơn đến chức vô địch.

Tuy nhiên, Simón đã gây chú ý khi thẳng thắn đánh giá rằng, kỹ năng của Ronaldo không còn như xưa: "Ronaldo không còn là cầu thủ như anh ấy đã từng cách đây 6 hoặc 7 năm, khi đang ở đỉnh cao phong độ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải cố gắng giữ anh ấy càng xa vòng cấm càng tốt. Ronaldo là một cầu thủ có thể tự tạo ra cơ hội cho mình trong vòng cấm. Dựa trên kinh nghiệm dày dặn, anh ấy hiểu rõ mình cần phải làm gì. Anh ấy thích ở gần khu vực vòng cấm và đọc tình huống rất tốt".

Simón đang là thủ môn chính thức của Tây Ban Nha tại giải đấu này. Anh đã làm nên lịch sử khi giữ sạch lưới trong 519 phút, phá vỡ kỷ lục trước đó (517 phút không để thủng lưới) do Walter Zenga thiết lập tại World Cup 1990 ở Ý.

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trước đây đã đối đầu nhau trong trận chung kết UEFA Nations League 2024 - 2025. Bồ Đào Nha, sau khi đánh bại Tây Ban Nha để giành chức vô địch, vẫn giữ nguyên đội hình tương tự dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên hiện tại, Roberto Martinez.

Nhớ lại thời điểm đó, Simón thừa nhận: "Lối chơi của chúng tôi không được suôn sẻ, và lối chơi pressing của Bồ Đào Nha rất mạnh mẽ". Anh chỉ ra rằng, việc khắc phục những vấn đề từ thời điểm đó là chìa khóa để giành chiến thắng trong trận đấu vòng 16 này.

Simón cũng bày tỏ quyết tâm tập trung hoàn toàn vào lối chơi của đội: "Nếu chúng tôi bị loại, đó phải là vì đối thủ giỏi hơn chúng tôi, chứ không phải vì chúng tôi không thể hiện hết tiềm năng của mình".

