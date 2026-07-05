BB Trần, Đông Hùng, Huỳnh Lập, Hoàng Tôn, Đinh Mạnh Ninh trở thành những chiến tướng tại 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

SVO - Các nghệ sĩ tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' tiếp tục mang đến những màn trình diễn đầy sáng tạo và cảm xúc.

Tập 2 của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 tiếp tục mang đến một "bữa tiệc" âm nhạc và cảm xúc trọn vẹn cho khán giả với 28 tiết mục, dài tổng cộng 5 tiếng 45 phút.

Tập 2 cho khán giả thưởng thức màn so tài cân sức của 3 cặp đấu còn lại, lộ diện 5 chiến tướng đầu tiên của mùa này cùng màn “chia ly - tái hợp” để thiết lập 8 nhóm mới cho Công diễn 1 với chủ đề “Người đàn ông trên lưng ngựa”.

Với sự ăn ý tuyệt đối và mảng miếng trình diễn đỉnh cao, Biệt Đội Tái Xuất đã giành chiến thắng chung cuộc trong cặp đấu này. Đồng thời, chương trình đã vinh danh 5 "Chiến tướng xuất sắc nhất" của "Công diễn Hội ngộ": BB Trần, Đông Hùng, Huỳnh Lập, Hoàng Tôn và Đinh Mạnh Ninh. Các chiến tướng đã tiến vào "Con đường danh vọng" để nhận nhẫn vinh danh và treo ảnh của mình.

Bên cạnh đó, danh hiệu “Chiến thắng của chiến thắng” thuộc về nhóm Anh Tài Nội Lực (Đông Hùng, Hoàng Rob, Phùng Minh Cương), đánh dấu một cột mốc rực rỡ và trọn vẹn cho những nỗ lực vượt chông gai của cả ba anh tại vòng "Công diễn Hội ngộ".

Tại Công diễn Hội ngộ, không có anh tài nào bị loại, nhưng toàn bộ 10 nhóm cũ chính thức tan rã, chương trình bước sang một chương mới với việc thiết lập đội hình để chuẩn bị cho Công diễn 1, với chủ đề: “Người đàn ông trên lưng ngựa”.

34 anh tài sẽ được chia thành 8 Nhà, với quy định có 7 bài hát đề bài chứa X-part và 1 bài X-Song (bài hát sáng tác mới hoàn toàn).

Luật chia đội mang lại lợi thế lớn, khi 5 Chiến tướng được quyền vào phòng chọn bài trước để làm Thủ lĩnh, các anh tài còn lại lần lượt vào chọn theo thứ tự bảng xếp hạng điểm hỏa lực cá nhân. Từ đây, những sự kết hợp bất ngờ và đầy toan tính chiến thuật đã diễn ra.

Đội hình chính thức của 8 nhà tại Công diễn 1. Nhà Mỹ Nam - bài hát Buông tay: BB Trần, Duy Khánh Zou Zou, Toki Thành Thỏ, Thuận Nguyễn, Lê Xuân Tiền. Nhà Hoa Lửa - bài hát Let me go: Hoàng Dũng, Thơm (Da LAB), Cheng, Hoàng Rob, Vương Anh Tú.

Nhà Vinh Quy Bái Tổ - bài hát Lý ngựa ô: Jun Phạm, Thanh Duy, Mew Amazing. Nhà Làm Mạnh - bài hát Nhong nhong nhong: Huỳnh Lập, Thái VG, Thái Lê Minh Hiếu. Nhà Soạn Nhạc - bài hát X-Song: Hoàng Tôn, Hà An Huy, Thỏ (Da LAB), Hồ Đông Quan, OSAD.

Nhà Điện Ảnh - bài hát Anh sẽ đến cùng cơn mưa: Neko Lê, Phùng Minh Cương, Tùng Mint, Nguyễn Văn Chung. Nhà Củi Lửa - bài hát Quá khứ còn lại gì: Đinh Mạnh Ninh, Đại Nghĩa, It’s Charles., Trịnh Thăng Bình, Will. Nhà Ngoại Ô - bài hát Xa: Đông Hùng, Dũng DT, K.O, 14 Casper.