BABYMONSTER gây ấn tượng với cột mốc mới

Ngày 5/7, YG Entertainment chính thức thông báo, MV Psycho của BABYMONSTER đã đạt 200 triệu lượt xem trên YouTube. Bài hát nằm trong mini-album thứ hai của nhóm, WE GO UP. MVđã đạt được cột mốc ấn tượng này khoảng 8 tháng sau khi phát hành vào tháng 11/2025.

BABYMONSTER sẽ phát hành MV cho "I LIKE IT", một ca khúc trong mini album thứ 3 "CHOOM", vào ngày 6/7. Việc phát hành MV mới này là một bước tiến quan trọng trong chiến dịch quảng bá cho mini album thứ 3 của nhóm, bắt đầu với ca khúc chủ đề "CHOOM" và đĩa đơn kỹ thuật số "SUGAR HONEY ICE TEA". MV cho bài hát này, vừa được trình diễn trên sân khấu cùng với buổi hòa nhạc tại Seoul, nổi bật với giọng hát trong trẻo của các thành viên hòa quyện cùng những đoạn riff guitar mang âm hưởng nhạc đồng quê, cùng với những màn trình diễn thể hiện một bầu không khí đáng yêu. Hơn nữa, vẻ ngoài ngây thơ của các thành viên, được thể hiện qua phong cách xanh trắng trên nền một chiếc du thuyền giữa biển xanh lấp lánh, thu hút sự chú ý của người hâm mộ toàn cầu với một vibe tươi mới khác biệt so với bảng màu thường thấy của BABYMONSTER. Trong khi đó, BABYMONSTER đã kết thúc thành công các buổi biểu diễn tại Seoul từ ngày 26 đến 28/6, khởi động cho chuyến lưu diễn thế giới lần thứ hai mang tên 'CHOOM', và sẽ đến Kobe, điểm khởi đầu của chuyến lưu diễn Nhật Bản, vào ngày 8 và 9/7 để tiếp tục tạo nên sự phấn khích toàn cầu.

MV đã gây tiếng vang lớn ngay từ khi ra mắt, đứng đầu danh sách "video được xem nhiều nhất trong 24 giờ" của YouTube và giữ vị trí hàng đầu trên các bảng xếp hạng video âm nhạc toàn cầu. Người hâm mộ đã hết lời khen ngợi video vì không khí mộng mơ pha trộn giữa giấc mơ và hiện thực, cũng như phong cách nổi bật, biểu cảm khuôn mặt và concept độc đáo của các thành viên.

Với thành tích mới này, BABYMONSTER hiện có tổng cộng 8 video đạt hơn 200 triệu lượt xem. Kênh YouTube chính thức của họ cũng đã phát triển vượt bậc, thu hút hơn 12,5 triệu người đăng ký và gần 9,2 tỷ lượt xem. Video trình diễn chính thức cho bài hát Psycho cũng đang rất thành công, gần đây đã vượt qua 90 triệu lượt xem.