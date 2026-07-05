BABYMONSTER gây ấn tượng với cột mốc mới

SVO - Video âm nhạc 'Psycho' của BABYMONSTER vượt mốc 200 triệu lượt xem.
Ngày 5/7, YG Entertainment chính thức thông báo, MV Psycho của BABYMONSTER đã đạt 200 triệu lượt xem trên YouTube. Bài hát nằm trong mini-album thứ hai của nhóm, WE GO UP. MVđã đạt được cột mốc ấn tượng này khoảng 8 tháng sau khi phát hành vào tháng 11/2025.
MV đã gây tiếng vang lớn ngay từ khi ra mắt, đứng đầu danh sách "video được xem nhiều nhất trong 24 giờ" của YouTube và giữ vị trí hàng đầu trên các bảng xếp hạng video âm nhạc toàn cầu. Người hâm mộ đã hết lời khen ngợi video vì không khí mộng mơ pha trộn giữa giấc mơ và hiện thực, cũng như phong cách nổi bật, biểu cảm khuôn mặt và concept độc đáo của các thành viên.
Với thành tích mới này, BABYMONSTER hiện có tổng cộng 8 video đạt hơn 200 triệu lượt xem. Kênh YouTube chính thức của họ cũng đã phát triển vượt bậc, thu hút hơn 12,5 triệu người đăng ký và gần 9,2 tỷ lượt xem. Video trình diễn chính thức cho bài hát Psycho cũng đang rất thành công, gần đây đã vượt qua 90 triệu lượt xem.