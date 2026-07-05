Minnie của (G)I-DLE 'chơi trội' đến cỡ nào?

Miyeon và Minnie của (G)I-DLE, đang chuẩn bị phát hành mini-album thứ 9, cũng như xuất hiện với tư cách khách mời trong chương trình Running Man của đài SBS, phát sóng vào ngày 5/7.

Miyeon trong lần xuất hiện thứ năm, đã báo hiệu vai trò năng động của mình, với nguồn năng lượng dồi dào và nét duyên dáng độc đáo, thậm chí còn trình diễn vũ đạo cho bài hát mới của mình ngay từ đầu.

Minnie, trong lần xuất hiện đầu tiên, đã thu hút sự chú ý, khi bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các thành viên, đồng thời tiết lộ rằng, gia đình cô thực sự đang điều hành một khu nghỉ dưỡng ở Thái Lan. Minnie nói: "Hãy quay chương trình 'Running Man' đặc biệt tại Thái Lan, ở khu nghỉ dưỡng của chúng tôi nữa nhé", khiến các thành viên tham gia vào một cuộc thi nịnh nọt để giành được sự ưu ái của cô.

Cuộc đua trong ngày hôm đó được tổ chức như một tập đặc biệt, mang tên "Rồi cuối cùng bạn cũng sẽ kiếm được nhiều tiền", trong đó các thành viên, hóa thân thành những chủ doanh nghiệp nhỏ, hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác nhau để kiếm được một khoản tiền lớn. Các thành viên được giao nhiệm vụ thu hoạch và phân loại đào Shinbi, một giống đào theo mùa, có thời gian thu hoạch hằng năm chỉ trong hơn hai tuần. Trong quá trình này, các thỏa thuận bí mật đã được trao đổi để hối lộ đội phân loại nhằm nhận được mức lương ngày cao hơn.

Trong trải nghiệm phục vụ đồ ăn tiếp theo, một sự náo loạn xảy ra, khi một số thành viên bí mật nấu và ăn mì Jjajang Ramyeon (mì ramen tương đen) thay vì nấu nướng, và bị Yoo Jae Suk bắt gặp. Với việc Yoo Jae-suk cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ và tham gia vào, cảnh rượt đuổi liên quan đến Kim Jong Kook đuổi theo các thành viên mất tích dự kiến ​​sẽ làm tăng thêm sự căng thẳng.

Miyeon thể hiện nét duyên dáng vụng về đặc trưng của mình, chẳng hạn như nhầm siro mận với Sikhye (nước gạo ngọt) trong một lần đi làm việc vặt, đồng thời thể hiện sự ăn ý vui vẻ với Yang Se Chan.