Minnie của (G)I-DLE 'chơi trội' đến cỡ nào?

Miyeon và Minnie của (G)I-DLE, đang chuẩn bị phát hành mini-album thứ 9, cũng như xuất hiện với tư cách khách mời trong chương trình Running Man của đài SBS, phát sóng vào ngày 5/7.
Cuộc đua trong ngày hôm đó được tổ chức như một tập đặc biệt, mang tên "Rồi cuối cùng bạn cũng sẽ kiếm được nhiều tiền", trong đó các thành viên, hóa thân thành những chủ doanh nghiệp nhỏ, hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác nhau để kiếm được một khoản tiền lớn. Các thành viên được giao nhiệm vụ thu hoạch và phân loại đào Shinbi, một giống đào theo mùa, có thời gian thu hoạch hằng năm chỉ trong hơn hai tuần. Trong quá trình này, các thỏa thuận bí mật đã được trao đổi để hối lộ đội phân loại nhằm nhận được mức lương ngày cao hơn.
Trong trải nghiệm phục vụ đồ ăn tiếp theo, một sự náo loạn xảy ra, khi một số thành viên bí mật nấu và ăn mì Jjajang Ramyeon (mì ramen tương đen) thay vì nấu nướng, và bị Yoo Jae Suk bắt gặp. Với việc Yoo Jae-suk cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ và tham gia vào, cảnh rượt đuổi liên quan đến Kim Jong Kook đuổi theo các thành viên mất tích dự kiến sẽ làm tăng thêm sự căng thẳng.
Miyeon thể hiện nét duyên dáng vụng về đặc trưng của mình, chẳng hạn như nhầm siro mận với Sikhye (nước gạo ngọt) trong một lần đi làm việc vặt, đồng thời thể hiện sự ăn ý vui vẻ với Yang Se Chan.