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Nghệ sĩ Hồng Đào tái xuất với hình tượng gai góc, có mối quan hệ 'mập mờ' với Võ Tấn Phát

Văn Sơn
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SVO - Sau 'Chị dâu' và 'Cục vàng của ngoại', đạo diễn Khương Ngọc ra mắt phim điện ảnh mới, với chủ đề độc lạ, gây tò mò về một nghi thức độc đáo trong đời sống tâm linh người Việt.

Ngay từ những khung hình mở đầu, Lên hương nhanh chóng thiết lập bầu không khí đặc trưng với những con hẻm cũ, ánh đèn nhập nhoạng, tiếng cười xen lẫn những ánh mắt đầy toan tính. Những mảnh ghép tưởng chừng rời rạc được xâu chuỗi bằng nhịp dựng dồn dập, mở ra một thế giới nhiều góc khuất, nơi mỗi nhân vật đều mang theo một bí mật của riêng mình.

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Điểm nhấn của teaser là sự xuất hiện đầy khác lạ của nghệ sĩ Hồng Đào trong vai Bà Mũi. Trong tạo hình gai góc, với điếu thuốc luôn trên tay, nữ nghệ sĩ gây ấn tượng bằng ánh mắt sắc lạnh, thần thái điềm tĩnh nhưng chất chứa nhiều bí mật.

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Không cần những câu thoại dài, Hồng Đào vẫn tạo nên sức hút đặc biệt, gợi mở chân dung một người phụ nữ từng trải, dường như đang nắm giữ chìa khóa của "giao dịch" có thể làm thay đổi số phận của nhiều con người.

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Chỉ vài giây, nhưng không khó để thấy đây là vai diễn khác biệt nhất của nghệ sĩ Hồng Đào từ trước đến nay trên màn ảnh rộng. Dù trước đó, kể từ khi quay lại hoạt động tại Việt Nam, Hồng Đào để lại rất nhiều dấu ấn với đa dạng vai diễn, nhưng tất cả đều ít nhiều mang bóng dáng của một Hồng Đào mà khán giả đã từng biết.

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Nhưng với Lên hương, Hồng Đào lần đầu tiên phủ một màu xám bất cần, gai góc của một phụ nữ đã trải qua nhiều bất trắc trong cuộc đời, hứa hẹn sự độc đáo có một không hai của nữ diễn viên lần này.

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Bên cạnh Hồng Đào, Võ Tấn Phát (trong vai Tâm) cũng mang đến nhiều bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác hình ảnh quen thuộc của anh trước đây. Gương mặt khắc khổ, ánh nhìn nhiều giằng xé cùng những biểu cảm đầy nội tâm cho thấy, việc đảm nhận vai chính lần này trong Lên hương của Võ Tấn Phát là một bước chuyển mình đáng chú ý trong sự nghiệp diễn xuất, bởi đòi hỏi về kỹ năng chuyên môn, chiều sâu tâm lý cao.

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Lên hương là bộ phim thuộc thể loại tâm lý - gia đình, xoay quanh cuộc sống của những con người lao động bình dị. Ẩn sâu trong lòng mỗi người đều có sự cố chấp, ý niệm riêng của bản thân.

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Tuy nhiên, tất cả đều xuất phát từ sự yêu thương và bám trụ, giữ gìn được nghề truyền thống mà cả gia đình vất vả gầy dựng. Trong guồng quay mưu sinh, mỗi nhân vật đều phải đối diện với những lựa chọn khó khăn, và cả những biến cố bất ngờ của số phận.

Văn Sơn
#Hồng Đào #nghệ sĩ Hồng Đào #diễn viên Võ Tấn Phát #Võ Tấn Phát #đạo diễn Khương Ngọc #Phim Lên hương

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