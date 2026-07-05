'HOPE' đang 'thống trị' rạp Hàn

Bộ phim mới HOPE của đạo diễn Na Hong Jin, với sự tham gia của Hwang Jung Min, Jo In Sung và Jung Ho Yeon, đã 'bật đèn xanh' cho thành công phòng vé khi dẫn đầu bảng xếp hạng đặt vé trước 11 ngày trước khi ra mắt.

Theo hệ thống đặt vé tích hợp của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, HOPE đã chiếm vị trí số một trong bảng xếp hạng đặt vé trước vào khoảng 15h ngày 4/7 (theo giờ Hàn Quốc). Bộ phim đang thu hút sự chú ý vì là phim có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong số các phim ra mắt năm nay. Tính đến sáng ngày 5/7, số lượng vé đặt trước đã vượt quá 74.000.

HOPE là bộ phim đầu tiên của đạo diễn Na Hong Jin được phát hành sau 10 năm kể từ Gokseong, người đã chinh phục khán giả bằng lối kể chuyện độc đáo của mình. Phim khơi gợi sự tò mò với những màn hành động mạnh mẽ của Hwang Jung Min, Jo In Sung và Jung Ho Yeon, cũng như sự góp mặt của Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell và Cameron Britton trong vai các nhân vật ngoài hành tinh.

Sau khi ra mắt tại Liên hoan phim Cannes, bộ phim đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt và được bán trước cho hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới với mức giá cao nhất từ ​​trước đến nay đối với một bộ phim Hàn Quốc. Phim cũng đạt được thành tích ký kết hợp đồng phân phối với các đối tác toàn cầu lớn, bao gồm Neon Movie, Focus/UPI France, Sony Pictures Worldwide Acquisitions và Gaga.

HOPE bắt đầu với việc Beom Seok (Hwang Jung Min), người đứng đầu chi nhánh cảng Hopo nằm trong Khu phi quân sự, nghe tin từ những thanh niên địa phương rằng một con hổ đã xuất hiện. Khi toàn bộ ngôi làng được đặt trong tình trạng báo động cao, anh phải đối mặt với một thực tế không thể tin được. Phim khởi chiếu vào ngày 15/7.