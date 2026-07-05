NCT Dream chọn Trung Quốc là nơi phát tín hiệu cho các hoạt động toàn cầu nửa cuối năm 2026

SVO - Renjun và Chenle của NCT Dream tham gia chương trình 'Roommate' tại Trung Quốc. Đây là tín hiệu cho các hoạt động toàn cầu trong nửa cuối năm.

Renjun và Chenle của NCT sẽ giao lưu với người hâm mộ Trung Quốc theo một cách mới, kết hợp khả năng âm nhạc riêng biệt của cả hai để tạo nên một màn song ca tuyệt vời.

Ngày 5/7, SM Entertainment đã đưa ra thông báo chính thức về việc Renjun và Chenle của NCT sẽ khởi động chuyến lưu diễn gặp gỡ người hâm mộ tại 5 thành phố, mang tên 'ROOMMATE', bắt đầu từ Hàng Châu vào cùng ngày.

Chuyến lưu diễn gặp gỡ người hâm mộ này sẽ diễn ra theo lịch trình nối tiếp, bắt đầu tại Hàng Châu vào ngày hôm nay, tiếp theo là Bắc Kinh vào ngày 11/7, Thành Đô vào ngày 17/7, Quảng Châu vào ngày 19/7 và Thượng Hải vào ngày 25/7. Với concept độc đáo "bạn cùng phòng" chia sẻ không gian với người hâm mộ, Renjun và Chenle dự định đáp ứng sự mong chờ của khán giả địa phương bằng những cuộc trò chuyện thoải mái và chân thành, cùng những tiết mục đặc biệt chỉ có tại buổi hòa nhạc này.

Chuyến lưu diễn này mang ý nghĩa sâu sắc vì nó đánh dấu bước tiến hướng tới sự giao tiếp gần gũi hơn, cho phép họ kết nối lại với người hâm mộ địa phương sau buổi hòa nhạc encore của NCT DREAM hồi tháng 3/2025.

Điểm nhấn đáng chú ý là sự kết hợp độc đáo giữa Renjun, người đã càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc lớn của Trung Quốc tháng trước với EP đặc biệt Echoes Between Us, và Chenle, người nổi lên năm ngoái với EP đặc biệt Lucid và chương trình truyền hình thực tế địa phương gần đây Voices of Youth, dựa trên vị thế vững chắc của mỗi nghệ sĩ solo.

Hơn nữa, động thái này đáng chú ý như một quá trình khởi động chiến lược được thiết kế để củng cố hơn nữa mối liên kết cốt lõi của cộng đồng người hâm mộ toàn cầu trước thềm buổi tiệc dành cho người hâm mộ solo THE SWEET DREAM HOTEL sẽ được tổ chức tại Inspire Arena vào tháng Tám tới và việc phát hành album mới dự kiến ​​vào quý 4.

Trong khi đó, NCT Dream, nhóm nhạc mà Renjun và Chenle là thành viên, có kế hoạch tiếp tục mở rộng toàn cầu không ngừng. Để kỷ niệm 10 năm ngày ra mắt của nhóm vào nửa cuối năm nay, họ sẽ tổ chức triển lãm quy mô lớn EXHIBITION: NEO DIMENSION vào quý III, đồng thời thực hiện dự án nhóm lớn NCT 2026 với sự tham gia của toàn bộ nhóm.