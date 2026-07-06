'Nghệ thuật hủy diệt đối thủ': Những 'chiêu trò' của sáu 'ngôi sao' xuất sắc nhất 'World Cup'

SVO - Messi, Mbappé, Haaland, Olise, Kane và Oyarzabal đang làm nên điều kỳ diệu tại World Cup. Họ là những mẫu cầu thủ khác nhau, có phong cách chơi khác nhau, nhưng đều đạt được kết quả như nhau: mỗi người đều nguy hiểm theo cách riêng của mình.

Người này thì sát thủ trong vòng cấm, người khác thì kiến ​​tạo, người khác thì vượt qua hậu vệ, bứt tốc lên phía trước và sút bóng vào lưới, người kia thì xuất hiện khắp sân, chơi bóng, tạo cơ hội cho đồng đội và ghi bàn. Họ là sáu mẫu cầu thủ khác nhau, sáu vị trí riêng biệt, sáu lối chơi và sáu cách để đánh bại đối thủ. Mỗi người đều nguy hiểm theo cách riêng của mình. Messi, Mbappé, Haaland, Olise, Kane và Oyarzabal rất khác nhau trên sân, nhưng tất cả đều mang lại cùng một kết quả: Bàn thắng và chiến thắng cho đội tuyển quốc gia của họ tại World Cup này.

Một cầu thủ toàn diện

Messi, ở tuổi 39, có quyền tự do di chuyển khắp sân. Anh hiểu trận đấu một cách hoàn hảo. Chỉ cần nhìn vào bản đồ nhiệt của anh trong các trận đấu anh đã chơi ở World Cup và các khu vực mà bóng đi qua. Lối chơi bóng đá của Argentina xoay quanh anh. Luôn được bố trí hơi lệch sang phải, tuy nhiên, anh có xu hướng di chuyển vào trung tâm nhiều hơn, như có thể thấy trong bản đồ nhiệt từ trận đấu của anh với Jordan ở lượt trận thứ ba, một trận đấu mà anh không đá chính. Scaloni cho anh nghỉ ngơi, Argentina đã chắc suất và Leo Messi vào sân thay Lautaro trong 30 phút cuối trận, đủ thời gian để ghi bàn thắng thứ sáu của anh trong giải đấu.

Những năm đầu sự nghiệp, Messi chơi ở vị trí tiền vệ cánh, nhưng sau này, anh hoạt động như một "tiền đạo ảo" dưới thời Guardiola. Giờ đây, tầm ảnh hưởng của Leo trên sân là tuyệt đối. Khi Messi nhìn thấy cơ hội rõ ràng, khi anh tin rằng mình có thể tạo ra nguy hiểm, anh lùi về phía sau một chút để khởi xướng lối chơi, để thiết lập nhịp độ, nhịp điệu của đội. Tuy nhiên, đôi khi, anh ấy chờ đợi ở vị trí cao hơn trên sân để cố gắng tung ra đường chuyền quyết định hoặc kết thúc pha bóng. Leo, người đọc trận đấu như một bậc thầy, luôn ở nơi anh tin rằng, mình có thể gây nguy hiểm.

Tấn công từ mọi phía

Deschamps đã cúi chào anh sau trận đấu với Thụy Điển vì hai lý do: Thứ nhất, vì anh đã dành tặng những bàn thắng của mình cho ông sau khi mẹ anh qua đời, và thứ hai, vì màn trình diễn xuất sắc mà anh đã thể hiện. Mbappé, cùng với Olise, xuất hiện khắp mọi nơi trên hàng công của Pháp. Anh hoán đổi vị trí với Michael, trở thành cơn ác mộng cho hàng phòng ngự đối phương. Họ có mặt ở khắp mọi nơi, từ hai cánh đến trung lộ. Họ không thể bị ngăn cản.

Kylian luôn có xu hướng chơi ở cánh trái để bứt tốc và gây khó khăn cho hàng phòng ngự đối phương. Anh cảm thấy thoải mái nhất khi bám sát đường biên. Nhưng anh cũng có sự tự do di chuyển và đôi khi cũng hòa nhập vào trung lộ trong các trận đấu. Hơn nữa, như bản đồ nhiệt cho thấy, anh cũng tham gia rất nhiều vào lối chơi của Pháp, luôn từ tuyến giữa trở lên. Theo dữ liệu bản đồ nhiệt, sự hiện diện của Kylian trong các trận đấu tập trung ở phần sân đối phương, nơi anh nguy hiểm nhất. Đó là khu vực ảnh hưởng chính của anh và là địa bàn mà anh cố gắng xâm nhập phía sau hàng phòng ngự đối phương. Cầu thủ người Pháp đang cạnh tranh với Messi để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại tại World Cup. Mbappé cũng có một mục tiêu: "Mục tiêu của tôi là làm nên lịch sử cho đất nước mình", và anh đang nỗ lực hướng tới điều đó.

Một chạm và một bàn thắng

Anh ấy là một chân sút ghi bàn. Một sát thủ. Haaland có một "nhà" thực thụ trên sân: Khu vực cấm địa của đối phương. Như thể hiện trên bản đồ nhiệt, Erling luôn tìm kiếm khoảng trống trong vòng cấm và chờ bóng đến, trước khi dứt điểm vào lưới. Anh ít tham gia vào trận đấu hơn nhiều so với Messi và Mbappé. Cầu thủ người Na Uy hiện đang cùng Messi và Mbappé dẫn đầu về số bàn thắng (7 bàn) tại World Cup cho đến nay.

Haaland luôn chạy để xâm nhập vòng cấm và ghi bàn. Anh đã ghi bàn trong cả 13 trận đấu quốc tế gần nhất cho đội tuyển Na Uy, tổng cộng 25 bàn thắng trong chuỗi trận này.

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Olise tìm được khoảng trống để chuyền bóng ở bất cứ đâu, không quan trọng bóng phải đi xuyên qua hàng rào chân của đối phương. Michael Olise đã thể hiện những phẩm chất đẳng cấp của mình.

Tiền đạo người Pháp di chuyển rất nhiều trên hàng công. Anh chủ yếu hoạt động ở vị trí trung tâm, nhưng cũng thường xuyên dạt ra cánh phải. Điều này thể hiện rõ trên bản đồ nhiệt của anh. Anh không thường xuyên xâm nhập vòng cấm đối phương vì vùng an toàn, nơi anh phát huy tối đa khả năng, là cách rìa vòng cấm vài mét. Ở đó, anh di chuyển nhẹ nhàng, len lỏi giữa các hậu vệ. Và đó là nơi anh sử dụng khả năng chuyền bóng chính xác như ống kính để đưa bóng vào những khoảng trống tưởng chừng như không thể. Các đồng đội, nhận thức được tài năng của anh, luôn hỗ trợ anh. Và khi thấy anh có bóng ở khu vực đó, họ di chuyển để tạo khoảng trống cho anh thực hiện đường chuyền.

Một tiền đạo toàn diện

Kane vừa nâng tổng số bàn thắng của mình lên con số 6 tại World Cup lần này sau khi Anh thắng Mexico trong vòng 16 đội đầy kịch tính. "Đối với tôi, anh ấy là tiền đạo số 9 xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Anh", Wayne Rooney đã phát biểu cách đây một thời gian, trong những bình luận được FIFA ghi nhận.

Kane là một cầu thủ rất khó kèm. Anh ấy chơi ở vị trí tiền đạo, nhưng không giống như Haaland, người ít di chuyển và ít tham gia vào lối chơi hơn, anh ấy di chuyển gần như khắp sân, như có thể thấy trong bản đồ nhiệt. Đôi khi, anh ấy thậm chí còn lùi sâu để nhận bóng và cố gắng xây dựng tấn công từ khu vực cuối sân hoặc tìm kiếm đường chuyền ra biên cho phép tiền vệ cánh di chuyển và anh có thể xâm nhập vòng cấm để dứt điểm. Ghi bàn chắc chắn là sở trường của anh.

Một tiền đạo rất thông minh

Huấn luyện viên Luis de la Fuente luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của tiền đạo này đối với lối chơi của đội và so sánh phẩm chất của anh với các 'ngôi sao' khác. Trong khi đó, Oyarzabal đã chứng minh điều đó là đúng bằng màn trình diễn trên sân. Trong bốn trận đấu tại World Cup, anh đã ghi bốn bàn thắng và có một pha kiến ​​tạo. Anh nằm trong số những cầu thủ ghi bàn hàng đầu của giải đấu.

Oyarzabal là một cầu thủ di chuyển tốt giữa các tuyến, thường xuyên băng lên dứt điểm ngay lập tức và đưa bóng vào lưới, như anh đã thể hiện với bàn thắng thứ hai vào lưới Áo từ đường kiến ​​tạo của Cucurella. Anh cũng có khả năng phối hợp với đồng đội ở rìa vòng cấm, thậm chí tung ra những đường chuyền xuyên tuyến xuất sắc. Anh là một cầu thủ rất toàn diện. Theo bản đồ nhiệt, môi trường hoạt động tự nhiên của anh là khu vực cấm địa của đối phương. Trận đấu mà anh dành ít thời gian nhất ở khu vực này là trận gặp Uruguay. Nhưng Mikel cũng lùi sâu để nhận bóng khi bắt đầu các đợt tấn công: Anh đã làm điều đó khá nhiều trong trận gặp Uruguay và trận gặp Áo.

Oyarzabal đã thi đấu 333 phút tại World Cup lần này và liên tục lập cú đúp. Anh ghi một bàn vào lưới Ả Rập Xê Út và một bàn nữa ở vòng 32 gặp Áo, trở thành cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên ghi hai bàn trở lên trong hai trận đấu khác nhau tại cùng một kỳ World Cup. Mikel cũng đã ghi được 29 bàn cho đội tuyển quốc gia, 23 trong số đó được ghi kể từ khi Luis de la Fuente lên làm huấn luyện viên. Không có gì ngạc nhiên khi ông ấy rất hài lòng với anh.