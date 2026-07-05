Không chỉ ra rạp chiếu, netizen còn 'dậy sóng' với tạo hình độc lạ của 'dàn sao' từ 'Running man Vietnam 2026'

SVO - Sau thành công của mùa 3, 'Running man Vietnam' tiếp tục trở thành format chương trình truyền hình thực tế duy nhất tại Việt Nam có phiên bản phát hành ngoài rạp, mang đến trải nghiệm cộng đồng dành riêng cho người hâm mộ.

Running man Vietnam 2026: Chúa tể thời gian sẽ được khởi chiếu phiên bản điện ảnh. Tập đặc biệt được ghi hình tại Bà Nà (Đà Nẵng), với bối cảnh sở hữu không gian kiến trúc châu Âu, cảnh quan núi rừng và bầu không khí huyền ảo, phù hợp với thế giới giả tưởng mà chương trình xây dựng. Bên cạnh 7 thành viên chính thức, hành trình còn có sự góp mặt của người dẫn chuyện Lê Nhân cùng ba khách mời Khả Như, Võ Điền Gia Huy và Captain Boy.

Lấy chủ đề Chúa tể thời gian, phiên bản điện ảnh mở ra một thế giới nơi Thần Thời Gian tạo nên vòng tuần hoàn đầu tiên của vũ trụ và trao quyền cai quản thời gian cho các Thần Thú.

Thế nhưng, sau hàng triệu năm, những quyền năng tưởng chừng là đặc ân lại trở thành sự ràng buộc. Để phá vỡ trật tự do chính mình tạo ra, Thần Thời Gian quyết định mở ra cuộc chiến giữa các thần thú nhằm tìm ra người xứng đáng trở thành Chúa Tể Thời Gian mới.

Trong cuộc chiến ấy, mỗi nhân vật đại diện cho một bản năng và sức mạnh riêng: Thần Rồng quyền uy (Trấn Thành), Thần Ngựa tự do (Ninh Dương Lan Ngọc), Thần Hổ dũng mãnh (Liên Bỉnh Phát), Thần Chó trung thành (Anh Tú Atus), Thần Dê điềm tĩnh (Quang Tuấn), Thần Mèo nhanh nhẹn (Quân A.P), Thần Khỉ mưu lược (Quang Trung), Thần Rắn bí ẩn (Võ Điền Gia Huy), Thần Heo lạc quan (Captain Boy) và Thần Gà kiên định (Khả Như). Mỗi vị thần đều mang theo khát vọng thoát khỏi số phận đã được định sẵn để bước vào cuộc tranh tài quyết định vận mệnh của chính mình.

Thông qua câu chuyện giả tưởng này, chương trình đặt ra một câu hỏi: Con người vẫn luôn mong muốn làm chủ thời gian, nhưng liệu quyền năng tuyệt đối có thật sự mang đến tự do, hay đó cũng chỉ là một sự đánh đổi khác?

Tạo hình kỳ công cùng cách xây dựng tính cách thú vị của các thần thú tạo nên nhiều cuộc thảo luận sôi nổi nơi khán giả. Nhiều ý kiến tò mò và hào hứng chờ đợi xem toàn bộ câu chuyện và số phận của các thần thú trong cuộc chiến Chúa tể thời gian sẽ có kết thúc như thế nào?

Bên cạnh những cuộc đua mang đậm chất Running man, với chiến thuật, hài hước và những màn "phản bội" quen thuộc, mùa 2026 còn mở rộng yếu tố nhập vai và xây dựng thế giới xuyên suốt nhiều hành trình. Mỗi thử thách, mỗi nhân vật và mỗi manh mối đều góp phần tạo nên một câu chuyện lớn, hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới cho khán giả trong suốt mùa phát sóng.