KISS OF LIFE trở lại vào tháng Tám

Nhóm nhạc nữ KISS OF LIFE chính thức gia nhập danh sách các nghệ sĩ trở lại vào tháng Tám, vừa mới tung ra một video hé lộ bất ngờ.

Vào lúc 12h trưa ngày 6/7 (giờ Hàn Quốc), nhóm đã đăng tải một video bí ẩn trên các tài khoản mạng xã hội chính thức của mình, ám chỉ sự trở lại của nhóm. Đoạn clip cho thấy một vũng nước trên đường vào mùa Hè bốc hơi ngay lập tức, tiếp theo là thông điệp đầy ẩn ý, ​​"ĐỪNG ĐỂ HỌ THẤY BẠN ĐỔ MỒ HÔI".

Video ca nhạc cũng hé lộ những yếu tố bí ẩn như dấu chân trên mặt nước và một thông điệp ẩn, làm dấy lên nhiều giả thuyết và cách diễn giải khác nhau trong cộng đồng người hâm mộ. Luôn thể hiện bản sắc mạnh mẽ và độc lập, sự mong chờ dành cho concept mới mà nhóm sẽ mang đến đang ngày càng tăng cao.

Màn trở lại này diễn ra sau thành công của đợt quảng bá đĩa đơn, Who is she hồi tháng Tư. Ca khúc này, tái hiện lại dòng nhạc dance-pop thập niên 2000 với phong cách hiện đại, đã nhận được sự đón nhận tích cực từ cả công chúng và giới phê bình nhờ vẻ ngoài trưởng thành và tinh tế của các thành viên.

Thông tin chi tiết hơn và lịch trình đầy đủ cho album mới sẽ được công bố trên các kênh chính thức của KISS OF LIFE vào thời điểm thích hợp.