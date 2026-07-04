'Mỹ nhân' Việt sở hữu nhan sắc quyến rũ cùng nền tảng học vấn tốt đại diện Việt Nam dự 'Miss Earth 2026'

Phạm Hoàng Thu Uyên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, trường ĐH FPT. Cô cao 1,7m, số đo ba vòng 84 - 61 - 94 cm. Hiện tại, người đẹp làm việc trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sắc đẹp.

Thu Uyên từng là đại biểu Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu 2021. Người đẹp từng vào top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024.

Phạm Hoàng Thu Uyên theo đuổi hình ảnh phụ nữ trẻ năng động, quan tâm đến giáo dục, công nghệ và các hoạt động cộng đồng. Theo cô, việc tham gia một "đấu trường" sắc đẹp quốc tế không chỉ là cơ hội khẳng định bản thân, mà còn là dịp giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè thế giới.

"Tôi nghĩ áp lực lớn nhất không phải là thành tích, mà là trách nhiệm khi đại diện Việt Nam. Mỗi lời nói, hành động hay cách ứng xử đều góp phần tạo nên hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế. Tôi sẽ chuẩn bị nghiêm túc và cố gắng hết khả năng", Thu Uyên nói.

Người đẹp cho biết muốn mang đến Miss Earth hình ảnh một Việt Nam vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa năng động, hội nhập và không ngừng đổi mới. Theo cô, bên cạnh thiên nhiên và con người thân thiện, Việt Nam còn có nhiều người trẻ đang đóng góp trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục và phát triển bền vững.

Trước câu hỏi về việc có chịu áp lực trước thành tích của Miss Earth Water Trịnh Mỹ Anh, Á hậu Thu Uyên cho biết, hành trình của Mỹ Anh tại Miss Earth 2025 là nguồn cảm hứng lớn, thôi thúc cô tiếp nối những giá trị mà Trịnh Mỹ Anh đã tạo dựng. Thu Uyên cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm từ Mỹ Anh trong quá trình chuẩn bị cho đấu trường quốc tế.

Thu Uyên đang tập trung hoàn thiện các kỹ năng cần thiết như trình diễn, ngoại ngữ và đặc biệt là dự án môi trường, phần thi được xem là yếu tố quan trọng tại Miss Earth. Bên cạnh đó, cô dành nhiều thời gian rèn luyện bản thân với tinh thần cầu thị, đồng thời kỳ vọng nhận được sự góp ý, hỗ trợ từ ban tổ chức và các thế hệ đại diện đi trước.

"Tôi mong muốn mang đến Miss Earth 2026 hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, tự tin và bản lĩnh. Đồng thời, tôi cũng hy vọng sẽ góp phần quảng bá một Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, sở hữu thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện, cùng hình ảnh một đất nước năng động, sáng tạo và không ngừng phát triển", "nàng Hậu" bày tỏ.

Trước khi lên đường dự thi Miss Earth 2026, Á hậu Thu Uyên không đặt nặng áp lực về thành tích. Thay vào đó, cô mong muốn để lại hình ảnh một đại diện Việt Nam nghiêm túc, có trách nhiệm và nỗ lực hết mình.