Yếu tố nội địa đang giúp hồi sinh doanh thu phòng vé Hồng Kông (Trung Quốc)

SVO - Mức tăng 25% trong nửa đầu năm, được thúc đẩy bởi sự tăng 40% của các phim nội địa, cho thấy sự phục hồi của điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) đang được viết nên bằng chính ngôn ngữ Quảng Đông, chứ không phải bằng Hollywood.

Trong nửa thập kỷ qua, điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) là chủ đề của nhiều lời than thở hơn là doanh thu phòng vé: tài năng di cư về phía bắc và ra nước ngoài, khán giả chuyển sang xem phim trực tuyến, và tiếng nói thương mại từng rất đặc trưng nay bị pha loãng bởi các dự án hợp tác sản xuất phim xuyên Trung Quốc. Nửa đầu năm 2026 mang đến một điểm đối lập đầy thuyết phục: khi sự phục hồi đến, nó đến bằng tiếng Quảng Đông. Những bộ phim đưa khán giả trở lại rạp chiếu phim không phải là những 'bom tấn' Hollywood, mà là những câu chuyện địa phương về chính Hồng Kông (Trung Quốc).

Như Deadline đã đưa tin, doanh thu phòng vé toàn quốc trong sáu tháng kết thúc vào ngày 30/6 đạt 664 triệu đôla Hồng Kông (85 triệu đôla Mỹ), tăng 25% so với 531 triệu đô lla Hồng Kông của năm trước.

Dẫn đầu là Night King, bộ phim hài kịch tập thể của Edko Films, do Jack Ng đạo diễn và viết kịch bản, không chỉ đứng đầu bảng xếp hạng trong nước mà còn cả các phim mới ra mắt trong khu vực. Lấy bối cảnh một hộp đêm đang xuống dốc ở Tsim Sha Tsui East năm 2012, với sự tham gia của Huỳnh Tử Hoa và Trịnh Tú Văn, bộ phim đã biến nỗi hoài niệm về một Hồng Kông (Trung Quốc) đang dần biến mất thành một hiện tượng thực sự, vượt mốc 100 triệu đô la Hồng Kông (khoảng gần 13 triệu đôla Mỹ) và trở thành một trong những bộ phim tiếng Quảng Đông có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Thành công của nó dường như không phải là sự may mắn mà là minh chứng cho một lý thuyết: những bộ phim kinh phí trung bình, bằng tiếng địa phương và dành cho khán giả địa phương, vẫn luôn thu hút khán giả đến rạp.

Edko tiếp tục gây ấn tượng với bộ phim thứ hai gần đầu bảng xếp hạng là Cold War 1994, phần tiền truyện của loạt phim tội phạm ăn khách của ông, trong khi Hollywood cũng đóng góp phần của mình: Avatar: Fire and Ash của James Cameron gánh vác trọng trách của một 'bom tấn' nhập khẩu. Nhưng tỷ lệ mới nói lên toàn bộ câu chuyện. Trong số 142 phim được phát hành từ tháng 1 đến tháng 6/2026, chỉ có 17 phim là sản phẩm nội địa, nhưng nhóm nhỏ này lại thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường.

Mười bảy bộ phim nội địa trong số 142 tác phẩm được phát hành đã làm rung chuyển toàn bộ thị trường: "Sự hồi sinh của rạp chiếu phim Hồng Kông (Trung Quốc) không phải là chờ đợi loạt phim 'bom tấn' Mỹ tiếp theo. Nó đang diễn ra trong một hộp đêm, nay đã không còn tồn tại".