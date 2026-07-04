Trận Anh-Mexico vẫn giữ nguyên thời gian thi đấu dự kiến

Sau khi cân nhắc nghiêm túc việc dời trận đấu vòng 16 giữa Mexico và Anh sang giữa trưa do nguy cơ giông bão và lo ngại về an ninh, FIFA đã quyết định giữ nguyên thời gian dự kiến: 18h Chủ nhật (giờ địa phương) tại Sân vận động Ciudad de México.

FIFA đã cân nhắc việc thay đổi lịch trình do sự kết hợp của nhiều yếu tố. Yếu tố chính là dự báo có giông bão vào chiều Chủ nhật, một hiện tượng đã ảnh hưởng đến một số trận đấu tại World Cup này và có thể buộc phải tạm dừng các trận đấu do các quy định an toàn. Thêm vào đó là những lo ngại liên quan đến việc đi lại và khả năng xảy ra các cuộc ăn mừng tập thể sau trận đấu, một khía cạnh mà chính quyền địa phương cũng đang theo dõi sát sao, sau một số sự cố trong giải đấu.

Quyết định được đưa ra sau nhiều giờ cân nhắc và sau khi cả liên đoàn bóng đá Mexico và Anh đều bày tỏ sự không hài lòng sâu sắc với việc tổ chức trận đấu sớm hơn 6 tiếng, làm đảo lộn hoàn toàn kế hoạch thể thao, hậu cần và truyền hình cho một trong những trận đấu được mong đợi nhất của World Cup. Người đầu tiên lên tiếng là Javier Aguirre. Huấn luyện viên người Mexico khẳng định rằng, sự thay đổi này đồng nghĩa với việc phải làm lại tất cả các công tác chuẩn bị đã được lên kế hoạch trong suốt một tuần: "Giống như một cú đấm vào bụng, bởi vì nó thay đổi mọi thứ. Bây giờ, chúng tôi phải làm lại tất cả công việc. Không phải là tất cả đều vô ích, nhưng gần như vậy. Giờ ăn, giờ nghỉ ngơi, các buổi tập thể lực, các cuộc họp chiến thuật, việc di chuyển đến sân vận động và các quy trình khởi động đều được lên kế hoạch cho một trận đấu buổi chiều".

Hình ảnh từ trận đấu giữa Mexico và Ecuador tại Thành phố Mexico.

Mối lo ngại không chỉ dừng lại ở khía cạnh thể thao. Hàng nghìn người hâm mộ Anh đã đặt vé máy bay đến thành phố Mexico vào sáng Chủ nhật, và việc thay đổi lịch trình sáu tiếng sẽ khiến họ không thể tham dự trận đấu. Những người khác đã sắp xếp lại kế hoạch đi lại, khách sạn và các chuyến bay nối chuyến để chuẩn bị cho sự thay đổi mà cuối cùng đã không xảy ra.