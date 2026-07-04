Giải thưởng 'Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu' (MVP) tại 'World Cup' đang bị 'chỉ trích'

SVO - Đôi khi, 'quà tặng' cũng đi kèm với mặt trái. Và dường như đó là trường hợp của giải thưởng 'Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu' (MVP) tại 'World Cup'. Điều đáng lẽ là một danh hiệu đáng tự hào sau một màn trình diễn tuyệt vời, giờ đây lại trở thành mục tiêu chỉ trích vì người được trao giải.

Một số người hâm mộ tin rằng, những giải thưởng này được trao dựa trên danh tiếng và lượng người hâm mộ của cầu thủ được đề cử, chứ không phải dựa trên màn trình diễn của họ trên sân cỏ. Tranh cãi càng gay gắt hơn sau các trận đấu giữa Tây Ban Nha và Áo, cũng như giữa Bồ Đào Nha và Croatia.

Trận đấu đầu tiên chứng kiến ​​Oyarzabal tỏa sáng rực rỡ với hai bàn thắng và Cucurella hỗ trợ bằng hai pha kiến ​​tạo. Tuy nhiên, cầu thủ xuất sắc nhất trận lại là Lamine Yamal. Điều tương tự cũng xảy ra trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia, nơi Diogo Costa nổi bật hơn tất cả với 5 pha cứu thua và 0,5 lần cản phá thành bàn. Mặc dù vậy, giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận lại thuộc về Cristiano Ronaldo.

Sự tranh cãi này cũng xuất hiện ở vòng bảng. Trên thực tế, một số cầu thủ, như Jude Bellingham, thậm chí đã lên tiếng về vấn đề này. Cầu thủ người Anh, sau khi được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận sau trận hòa với Ghana, đã thẳng thắn nói: “Thành thật mà nói, tôi không xứng đáng. Tôi biết ơn những người đã bình chọn, nhưng có lẽ giải thưởng đó nên thuộc về một trong những người của họ vì đã phòng ngự xuất sắc như vậy”.

Nhiều người tin rằng, FIFA quan tâm đến việc trao giải "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" cho những cầu thủ nổi tiếng nhất của mình vì mục đích tiếp thị. Tuy nhiên, người chiến thắng vẫn là công chúng, như mọi khi. Vì việc bình chọn mở, không yêu cầu đăng ký, điều này giải thích tại sao đôi khi người hâm mộ bình thường lại chọn những cầu thủ mà họ biết hoặc yêu thích nhất, bất kể màn trình diễn của họ trong trận đấu.

Việc bình chọn được thực hiện trên trang web của FIFA và mở trong suốt trận đấu trực tiếp, từ giờ nghỉ giữa hiệp đến khi kết thúc trận đấu. Bạn có thể chỉnh sửa phiếu bầu của mình trong trận đấu nếu thay đổi ý kiến ​​dựa trên diễn biến trận đấu. Hơn nữa, bạn không cần đăng ký trên trang web của họ, bất kỳ ai cũng có thể bình chọn mà không cần tài khoản FIFA. Tuy nhiên, để theo dõi và chỉnh sửa phiếu bầu của mình, bạn phải đăng ký và đăng nhập.