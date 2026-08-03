Nữ sinh 'visual' tựa Hoa hậu Mai Phương Thúy, muốn thể hiện màu sắc riêng tại ‘Hoa hậu Việt Nam 2026’

SVO - Bùi Mai Linh (sinh năm 2006), sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, ĐH Kinh tế Quốc dân, nổi bật với thành tích học tập cùng chứng chỉ IELTS 6.5. Cô còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và công tác tổ chức sự kiện.

Năm nay, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhận được hàng nghìn đơn dự tuyển. Sau vòng Sơ khảo miền Bắc, Ban giám khảo đã tìm ra 35 thí sinh bước tiếp vào vòng Chung khảo toàn quốc, dự kiến diễn ra tại TP. Hải Phòng. Vượt qua hàng trăm thí sinh tại vòng Sơ khảo phía Bắc, Bùi Mai Linh ghi tên mình vào danh sách 35 cô gái bước vào Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.

Bùi Mai Linh cho rằng, hành trình khởi đầu tại Hoa hậu Việt Nam 2026 đã mang đến cho cô một trải nghiệm đáng nhớ. Trước niềm vui này, người đẹp đã có những chia sẻ thú vị với Sinh Viên Việt Nam khi tham gia cuộc thi năm nay.

Nếu có nét đẹp nào của mình khiến mọi người nhớ đến chị Mai Phương Thúy thì đó là niềm vinh dự với mình. Nhưng bên cạnh đó, mình vẫn mong sẽ được khán giả yêu quý và nhớ đến với chính hành trình, màu sắc và những giá trị mà Bùi Mai Linh mang đến tại 'Hoa hậu Việt Nam 2026'.

Khi được Ban tổ chức gọi tên trong danh sách 35 thí sinh vào vòng Chung khảo toàn quốc của Hoa hậu Việt Nam 2026, cảm xúc của Bùi Mai Linh ra sao?

Khoảnh khắc được xướng lên, mình thực sự rất bất ngờ, hạnh phúc, niềm vui vỡ òa và vẫn chưa thể tin đó là sự thật. Điều đầu tiên, mình nghĩ đến là gia đình, thầy cô và bạn bè, những người đã luôn tin tưởng, động viên mình trong suốt hành trình vừa qua. Với Mai Linh, việc giành tấm vé vào vòng Chung khảo toàn quốc tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là niềm vui, mà còn là một dấu mốc để nhắc nhở bản thân nỗ lực nhiều hơn, bởi hành trình phía trước vẫn còn rất nhiều thử thách và cơ hội mới.

Trải qua vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Bắc, tại vòng nhân trắc học, các chuyên gia có những chia sẻ như thế nào về Mai Linh?

Với mình, vòng nhân trắc học là thử thách khiến mình hồi hộp nhất, nhưng các chỉ số hình thể không có nhiều thay đổi so với quá trình chuẩn bị trước đó. Các bác sĩ nhân trắc học và chuyên gia đã dành cho mình những góp ý, lời khen rất chân thành về hình thể cũng như phong thái. Mình rất trân trọng những nhận xét đó vì giúp bản thân nhận ra còn có thể cải thiện ở đâu. Bên cạnh đó, mình còn được mọi người tiếp sức, tạo động lực rất nhiều để chuẩn bị cho vòng phỏng vấn kín tiếp theo. Đó là một trong những khoảnh khắc mà mình vô cùng trân quý và cảm thấy Hoa hậu Việt Nam 2026 đã tạo điều kiện thuận lợi để các thí sinh khác có thêm những trải nghiệm quý giá.

Việc là sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân - ngôi trường có nhiều Hoa hậu, Á hậu của Hoa hậu Việt Nam truyền cảm hứng cho Mai Linh như thế nào?

Mình tự hào khi hiện đang là sinh viên năm thứ hai, ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường của ĐH Kinh tế Quốc dân. Mình rất ngưỡng mộ các bậc tiền bối đi trước, không chỉ vì những danh hiệu, mà còn bởi cách các chị luôn giữ được hình ảnh của những người phụ nữ trí thức, bản lĩnh và có trách nhiệm với cộng đồng. Điều đó truyền cho mình nhiều động lực để cố gắng hơn. Tuy nhiên, mình không đặt nặng áp lực phải giống bất kỳ ai. Ngược lại, mình mong muốn được thể hiện màu sắc riêng và viết nên hành trình của chính mình tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

Tất nhiên, công chúng cũng sẽ có kỳ vọng vào thí sinh đến từ ĐH Kinh tế Quốc dân, Mai Linh đối diện áp lực đó như thế nào?

Mình nghĩ rằng, sự kỳ vọng luôn đi kèm với trách nhiệm và thử thách. Mình xem đó là động lực để bản thân chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, thay vì áp lực. Mỗi thí sinh đều có những thế mạnh và câu chuyện riêng, nên điều mình mong muốn nhất là giữ được sự tự tin, chân thành và thể hiện đúng con người của mình. Vì mình tin rằng, sống là chính mình sẽ như chìa khoá để mở lối thành công.

Khi gặp Ban giám khảo, Mai Linh đã chuẩn bị tinh thần và chia sẻ điều gì từ chính mình từ trước đó?

Trước khi bước vào phòng phỏng vấn, Linh luôn tự nhắc bản thân phải thật bình tĩnh và là chính mình. Mình nghĩ, Ban giám khảo không chỉ muốn nghe những câu trả lời hay, mà còn muốn thấu hiểu thí sinh là ai, có suy nghĩ như thế nào và sẽ mang đến những giá trị gì. Mình chia sẻ về hành trình của một cô gái trẻ theo học ngành môi trường, yêu thích các hoạt động cộng đồng và luôn mong muốn đóng góp những điều tích cực cho xã hội.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam không chỉ đề cao vẻ đẹp ngoại hình, mà còn chú trọng sự hiểu biết, tri thức và lòng nhân ái. Mai Linh sẽ mang đến khía cạnh nào từ một gen Z để thuyết phục Ban giám khảo rằng mình xứng đáng góp mặt tại cuộc thi trong vòng tiếp theo?

Mình nghĩ, điều đáng quý nhất của thế hệ Z là sự chủ động học hỏi, tinh thần dám thử sức và mong muốn tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng. Mình cũng đang cố gắng sống với tinh thần đó mỗi ngày. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, mình không chỉ muốn thể hiện hình ảnh của một người trẻ tự tin và bản lĩnh, mà còn mong muốn lan tỏa sự quan tâm đến những vấn đề xã hội và môi trường.

Mình tin rằng, vẻ đẹp sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi đi cùng tri thức, sự tử tế và trách nhiệm. Nếu có cơ hội đồng hành chặng đường dài cùng cuộc thi, mình sẽ góp phần lan tỏa những giá trị tích cực bằng chính những hành động cụ thể của bản thân. Mình không mong mọi người nhớ đến mình chỉ vì là một thí sinh, mà nhớ đến Linh là một người trẻ luôn nghiêm túc với những điều bản thân theo đuổi và sẵn sàng cống hiến khi có cơ hội.

Nhiều ý kiến chia sẻ rằng, Bùi Mai Linh có vài nét giống Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy. Linh cảm nhận như thế nào về những nhận xét này?

Mình thật sự rất vui khi mọi người có sự so sánh đó. Và mình xem đó là một lời khen rất đặc biệt. Mình cũng ngưỡng mộ chị Mai Phương Thúy không chỉ bởi nhan sắc, mà còn bởi sự thông minh, bản lĩnh và cách chị ấy xây dựng hình ảnh cá nhân sau khi đăng quang.

Cảm ơn Bùi Mai Linh!