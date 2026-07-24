Bất động sản của Younghoon và Q (The Boyz) bị tạm giữ

SVO - Mới đây, tòa án đã chấp thuận đơn xin tạm giữ bất động sản thuộc sở hữu của hai thành viên nhóm The Boyz là Younghoon và Q, những người hiện đang có tranh chấp pháp lý với công ty 100 Label.

Việc tạm giữ này được One Hundred Label yêu cầu, do đang tranh chấp với hai bên về tính hợp lệ của các hợp đồng độc quyền.

Ngày 24/7, luật sư đại diện cho One Hundred Label cho biết: “Quyết định chấp thuận tạm giữ này đánh dấu bước khởi đầu của vụ kiện chính, trị giá khoảng 8,8 tỷ won chống lại các thành viên The Boyz, và chúng tôi dự định sẽ lần lượt nộp đơn xin tạm giữ đối với các thành viên khác ngoài Younghoon và Q. Chúng tôi sẽ không chỉ đáp trả các phản đối mà còn sẽ thắng vụ kiện chính để bình thường hóa việc quản lý của công ty”.

Trước đó, vào ngày 16 tháng trước, Tòa án Dân sự số 51 thuộc Quận Đông Seoul đã chấp thuận yêu cầu tạm giữ tài sản của One Hundred Label liên quan đến một căn hộ ở Seongdong-gu, Seoul, thuộc sở hữu của Younghoon. Tiếp đó, vào ngày 23/7, đơn xin tạm giữ bất động sản đối với Q cũng đã được chấp thuận.

Việc tạm giữ tài sản này là một thủ tục để bảo đảm việc thi hành các khoản nợ tiền tệ mà One Hundred Label đưa ra và liên quan đến phí hợp đồng độc quyền của các thành viên The Boyz.

Công ty One Hundred Label coi khoản tiền thưởng ký hợp đồng độc quyền dành cho The Boyz là khoản thanh toán trước dựa trên điều kiện hoạt động, và cho rằng, nếu các thành viên không tham gia hoạt động nào trong thời hạn hợp đồng, phần còn lại sẽ bị coi là làm giàu bất chính và phải được hoàn trả.

Được biết, các thành viên The Boyz, bao gồm cả Younghoon, ban đầu đã ký hợp đồng với One Hundred Label từ ngày 8/12/2024 đến ngày 7/12/2027, mỗi người nhận được 1,5 tỷ won tiền thưởng ký hợp đồng.

Tuy nhiên, chín thành viên của The Boyz, trừ New, đã đệ đơn kiện lên tòa án vào tháng Hai năm ngoái để yêu cầu đình chỉ hiệu lực hợp đồng độc quyền của họ với One Hundred Label, và đơn này đã được tòa án chấp thuận vào tháng Tư năm ngoái. Ngoài ra, chín thành viên này cũng đã đệ đơn kiện lên tòa án để hủy bỏ hợp đồng độc quyền của họ với One Hundred Label. Được biết, họ đã thông báo cho công ty về ý định chấm dứt hợp đồng độc quyền, viện dẫn lý do mất lòng tin vì không thanh toán tiền bồi thường, từ chối cho phép truy cập dữ liệu bồi thường và vi phạm nghĩa vụ quản lý.

Đáp lại, One Hundred Label giải thích rằng, họ đã yêu cầu tạm giữ bất động sản sau khi tính toán số tiền yêu cầu bồi thường là 513.260.061 won, có tính đến thời gian còn lại cho đến khi hợp đồng của Young-hoon hết hạn và số tiền thanh toán chưa được trả cho quý III năm 2025 mà Young-hoon chưa nhận được.

Trong khi đó, Công ty Luật Yulchon (LLC), đại diện cho Young-hoon, đã có hành động bằng cách nộp đơn phản đối quyết định tạm giữ lên Tòa án Quận Đông Seoul, vào ngày 13/7. Sau khi nhận được đơn phản đối và ấn định ngày xét xử hoặc xem xét, cả hai bên sẽ tiến hành tranh chấp pháp lý về quyết định tạm giữ này.