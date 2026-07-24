So Ji Sub và Joo Sang Wook lại đối đầu trong 'buổi họp phụ huynh lần ba'

SVO - Chỉ còn hai tập nữa là đến tập cuối, bộ phim truyền hình thứ Sáu - thứ Bảy của đài SBS, 'Đặc vụ Kim tái khởi động' đã hé lộ một cuộc đối đầu trực diện giữa So Ji Sub và Joo Sang Wook.

Trong tập 9, phát sóng ngày 24/7 (hôm nay, giờ Hàn Quốc), đặc vụ Kim (So Ji Sub) và Joo Kang Chan (Joo Sang Wook) sẽ có một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi trong một khu rừng hẻo lánh. Tập phim khắc họa sự thù địch dai dẳng kể từ lần gặp đầu tiên tại văn phòng giáo viên, bắt nguồn từ vụ việc liên quan đến Joo Hye-ri (Yoo Ji An), người đã bắt nạt Min Ji.

Đặc vụ Kim, với vẻ mặt đầy thương tích, nhìn chằm chằm vào Joo Kang Chan với ánh mắt kiên định, trong khi Joo Kang Chan, ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest, đối mặt với Kim bằng một nụ cười mỉa mai, tạo nên sự căng thẳng rõ rệt.

Đặc biệt, Joo Kang Chan khiêu khích đặc vụ Kim bằng cách nói: "Có vẻ như cuộc họp phụ huynh vẫn chưa kết thúc". Sau đó, cả hai chĩa súng vào nhau, tiếp tục cuộc đối đầu mà không ai chịu lùi bước. Những lựa chọn trái ngược của hai người cha cố gắng bảo vệ con gái mình và cách chúng dẫn đến kết cục được coi là điểm nhấn chính của tập phim này.

Trước đó, tập 8, phát sóng vào ngày 18/7, đã phá kỷ lục về tỷ lệ người xem cao nhất một lần nữa, đạt 23,6% tại khu vực thủ đô Seoul, 23,1% trên toàn quốc và đạt đỉnh 26,2% theo Nielsen Korea. Tập phim này đã lập kỷ lục mới về tỷ lệ người xem cao nhất trong số các phim truyền hình ngắn tập phát sóng năm 2026.

Tập ​​8 kết thúc với việc đặc vụ Kim, người được cử đi thực hiện nhiệm vụ cuối cùng để bảo vệ Ri Eung-ryeong (Lee Jae-yong), một người đào tẩu cấp cao của Triều Tiên, trong khi mơ ước về một cuộc sống mới với Min Ji (Seo Su Min), lại bị cuốn vào một âm mưu lớn và bị bao vây bởi súng. Trong khi đó, Joo Kang Chan thậm chí còn liều lĩnh thực hiện một thỏa thuận nguy hiểm với phía Triều Tiên để hạ bệ đặc vụ Kim, người đã làm nhục anh. Cuối cùng, sự trả thù đã vượt khỏi tầm kiểm soát, đẩy đặc vụ Kim trở lại bờ vực. Người ta nói rằng sự ăn ý tuyệt vời giữa hai diễn viên vẫn tiếp tục ngay cả trên phim trường. Có thông tin cho rằng, trong cảnh So Ji Sub và Joo Sang Wook trao đổi lời thoại và ánh mắt khi chĩa súng vào nhau, sự phối hợp hoàn hảo của họ đã làm chủ bầu không khí trên phim trường.