Aespa rũ bỏ hình tượng 'mạnh mẽ' và khoe vẻ đáng yêu mới

SVO - Aespa đã phát hành toàn bộ album 'KISS N TELL' trên nhiều trang nhạc trực tuyến vào lúc nửa đêm ngày 24/7 (giờ Hàn Quốc). MV cho ca khúc chủ đề cùng tên cũng được tải lên kênh YouTube của SMTOWN và các nền tảng khác.

Ca khúc chủ đề KISS N TELL là một bài hát dance-pop mang âm hưởng house, kết hợp âm thanh piano với nhịp điệu mạnh mẽ. Bài hát tạo nên một bầu không khí mộng mơ bằng cách thêm vào phần hòa âm điệp khúc, và lời bài hát miêu tả quá trình một mối quan hệ ngày càng gắn bó khi các thành viên chia sẻ những lo lắng của mình với nhau. Video âm nhạc được quay tại một công viên giải trí. Aespa thể hiện sự sôi động của bài hát bằng cách xen kẽ giữa các cảnh quay có bầu không khí dễ thương và thân thiện với những động tác vũ đạo vui nhộn cùng các vũ công.

Album này bao gồm các bài hát thuộc nhiều thể loại khác nhau, trong đó có ATTITUDE, bài hát mở đầu cho bộ phim hoạt hình truyền hình Kill Blue, và In Halo, nhạc phim cho bộ phim truyền hình First Love Bite.

Orbit Pop là một bài hát lấy chủ đề về không gian và quỹ đạo, truyền tải thông điệp về việc tiến về phía trước bằng cách đi theo hướng riêng của mình. Fangirl thể hiện nét quyến rũ độc đáo của aespa một cách khiêu khích và hài hước, trong khi Done with Rules là một ca khúc R&B sử dụng các đoạn riff guitar và âm thanh mộng mơ.

Sau khi album được phát hành, họ sẽ biểu diễn tại các lễ hội ở Hoa Kỳ. Aespa dự kiến ​​sẽ xuất hiện tại 2026 Lollapalooza Chicago, được tổ chức tại Grant Park ở Chicago, Hoa Kỳ, vào ngày 2/8.