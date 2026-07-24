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Hậu NewJeans, ADOR đang hướng tới nhóm nhạc nam mới

Linh Vân
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SVO - ADOR sẽ tổ chức buổi thử giọng nhóm nhạc nam đầu tiên tại Hàn Quốc.

ADOR, công ty quản lý của NewJeans, đang mở buổi tuyển chọn tài năng nam độc lập đầu tiên tại Hàn Quốc thông qua chương trình ADOR BOYS AUDITION in KOREA.

Công ty thuộc tập đoàn HYBE Music Group đã thông báo về buổi tuyển chọn này vào ngày 24/7 thông qua các kênh truyền thông xã hội chính thức của mình. ADOR cũng đã phát hành một poster với tên buổi tuyển chọn, lịch trình và các thông tin chi tiết về điều kiện tham gia.

ADOR BOYS AUDITION in KOREA sẽ bắt đầu tại Seoul vào ngày 1/8 trước khi di chuyển khắp cả nước. Lịch trình tiếp tục tại Gwangju vào ngày 2/8, Jeju vào ngày 12/8, Daejeon vào ngày 14/8, Wonju vào ngày 16/8, Daegu vào ngày 29/8 và Busan vào ngày 30/8.

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Bất kỳ nam ứng viên nào sinh năm 2007 trở lên đều có thể đăng ký. Đối với các bạn trẻ đầy triển vọng, ADOR sẽ tổ chức buổi đánh giá trực tiếp với ban giám khảo cho mọi ứng viên hoàn thành đăng ký trực tuyến trước đó.

Hãng thu âm khuyến khích học sinh trong thời gian nghỉ học tham gia. ADOR cho biết: "Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm từ các bạn học sinh trong thời gian nghỉ Hè. Bất cứ ai muốn thể hiện điểm mạnh và tài năng của mình đều có thể đến buổi thử giọng mà không cần áp lực".

Với bảy điểm dừng dự kiến ​​trong tháng Tám, buổi thử giọng sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm của ADOR ra ngoài thủ đô và đến nhiều vùng miền khác. Thông báo hiện tại tập trung vào lịch trình, điều kiện tham gia và quy trình đăng ký trực tuyến trước cho buổi thử giọng trong nước.

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Trong khi Daniel vẫn giữ vững lập trường hiện tại, nhấn mạnh những thành tựu của hệ thống Min Hee Jin, ngay cả trước tòa (23/7), bốn thành viên của New Jeans tuyên bố một khởi đầu mới với ADOR, đi theo những con đường khác nhau. Mặc dù cùng đứng trên một vạch xuất phát, giờ đây họ đang theo đuổi những con đường trái ngược dựa trên sự lựa chọn cá nhân của mình.
Linh Vân
#Chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam mới ADOR #Hướng tới nhóm nhạc nam trong ngành giải trí Hàn Quốc #Lịch trình thử giọng tại các thành phố lớn #Điều kiện và quy trình đăng ký trực tuyến #Sự phát triển của hệ thống đào tạo nghệ sĩ mới

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