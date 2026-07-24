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Lee Minhyuk BTOB 'chiếm trọn màn hình' với 'sức hút khó cưỡng'

Tuệ Nghi
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SVO - Lee Minhyuk của BTOB tung video âm nhạc 'KO' đầy mạnh mẽ.

Lee Minhyuk của BTOB, hay còn gọi là HUTA, tiếp tục duy trì sức hút cho album single mới TEMPERATURE bằng việc phát hành visual cho ca khúc KO. Đoạn clip được đăng tải trên các kênh mạng xã hội chính thức của BTOB Company vào ngày 23/7 (giờ Hàn Quốc), mang đến cho người hâm mộ cái nhìn rõ hơn về không khí gai góc và căng thẳng của bài hát.

Visualer tạo nên sự căng thẳng thông qua tông màu đơn sắc đậm. Một chiếc lồng dây, một bộ đếm ngược và hình bóng của một con báo đen xuất hiện xuyên suốt video, tạo nên một bối cảnh khắc nghiệt phản ánh chất liệu thô ráp của dòng nhạc hip hop công nghiệp.

Lee Minhyuk chiếm trọn màn hình với lời thoại đầy cảm xúc và sự hiện diện mạnh mẽ đầy uy lực. Hiệu ứng cát và chuyển động năng động càng làm tăng thêm sức mạnh cho màn trình diễn, khiến thông điệp của bài hát trở nên trực tiếp và mạnh mẽ hơn.

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KO kết hợp năng lượng bùng nổ của rock với nhịp điệu mạnh mẽ của hip hop. Ca ​​khúc lấy cảm hứng từ họ Ko của võ sĩ UFC Ko Seok Hyun, cũng như K.O., viết tắt của knockout (hạ gục đối thủ).

Lee Minhyuk cũng tham gia viết lời và sáng tác nhạc cho ca khúc, đóng góp dấu ấn cá nhân vào cả âm thanh và ý tưởng. Video minh họa phản ánh ý tưởng mạnh mẽ của Lee Minhyuk với hình ảnh gai góc, chuyển động sắc nét và tâm trạng được xây dựng xung quanh sự tác động.

Với KO, Lee Minhyuk tiếp tục chiến dịch quảng bá cho album TEMPERATURE mang phong cách trình diễn mạnh mẽ và 'giàu tính thể chất' hơn. Video minh họa đặt sự kết hợp giữa rock và hip-hop vào trung tâm của động lực tiếp tục cho sự trở lại này.

Tuệ Nghi
#Video âm nhạc 'KO' của Lee Minhyuk #Phong cách trình diễn mạnh mẽ #Hình ảnh gai góc trong MV #Kết hợp rock và hip hop #Chiến dịch quảng bá album 'TEMPERATURE'

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